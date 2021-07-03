Американцы создают ПРО против гиперзвуковых российских ракет

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3 июля, суббота  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств ZUMA/ТАСС
«Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Латышам надо учить русский язык

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Юрий Алексеев, Журналист
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    Американцы создают ПРО против гиперзвуковых российских ракет

    Военным спутниками американцы займут все возможные орбиты    3 июля 2021, 19:30
    Фото: US Air Force/wikipedia.org
    Текст: Андрей Резчиков

    США планируют отслеживать пуски гиперзвуковых ракет и для этого решили создать группировку спутников на нетрадиционной для таких целей средней околоземной орбите. Первые испытания намечены на 2022 год, а в случае успеха группировку развернут к 2029 году. Насколько эта система окажется эффективной против новейших российских баллистических и гиперзвуковых ракет?

    Космические силы США планируют в ноябре 2022 года начать испытания цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Они будут предназначены для нетрадиционной – средней околоземной орбиты. Как пишет Breaking Defence, размещение спутников на более низкой орбите, а не привычной геостационарной, позволит наблюдать за пусками крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет и повысить точность и отказоустойчивость этой системы. Средняя околоземная орбита находится между традиционными низкими околоземными и геостационарными орбитами в диапазоне высот над Землей от 5 тыс. до 20 тыс. километров.

    Новые спутники спутники планируется оборудовать системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR). В мае этого года военными были заключены контракты с компаниями Raytheon и Millennium Space Systems (входит в Boeing) на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP). На них протестируют конструкции датчиков OPIR нового поколения до создания реальных спутников. Эти датчики должны обнаруживать инфракрасные шлейфы при запуске ракет, а затем передавать координаты другим спутникам и наземным станциям для непрерывного отслеживания полета ракеты.

    Еще в 2018 году министерство ВВС США выделило 2,9 млрд долларов компании Lockheed Martin на разработку трех спутников с OPIR. Аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman строит еще два, предназначенных для полярных орбит. С помощью цифровых моделей Космические силы США намерены провести ранние орбитальные испытания на земле. Если проект будет признан успешным, то, как пишет Breaking Defence, начнется второй этап с тестированием на средней околоземной орбите. Запуск первого такого спутника запланирован на 2025 или 2026 год, а к 2029 году американцы рассчитывают ввести в строй всю группировку.

    Сейчас в качестве средств раннего предупреждения из космоса, США используют относительно небольшое количество крупных спутников на геостационарной орбите, известных как космическая инфракрасная система (SBIRS). Эти спутники оптимизированы для предупреждения о пусках ядерных ракет, поскольку они могут «видеть» яркую инфракрасную вспышку в любой точке земного шара. 

    Однако эти спутники не могут отслеживать современные высокоманевренные гиперзвуковые планирующие аппараты, которые уже есть у России и Китая. Дело в том, что гиперзвуковые цели в 10-20 раз «тусклее», чем тепловой след, который оставляет запускаемая балистическая ракета. При запуске такой ракеты нет яркой вспышки, а летят они слишком низко, чтобы их могли увидеть наземные радары (РЛС) противоракетной обороны.

    Сейчас США обладают техническими возможностями по созданию системы, которая будет следить за пусками гиперзвуковых ракет. Для этого нужны малые спутники с широким полем обзора на низкой околоземной орбите. Проблема в том, что для покрытия большой площади требуются сотни спутников. Именно поэтому США задумались о космических аппаратах на нетрадиционной орбите.

    Стоит отметить, что и существующие спутниковые системы раннего предупреждения испытывают трудности с отслеживанием боевых частей баллистических ракет, когда они отсоединяются от своих ускорителей и становятся «холодными» во время так называемой промежуточной части полета. А благодаря OPIR спутники на средней околоземной орбите смогут предложить улучшенный функционал их отслеживания.

    Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что планы по созданию группировки спутников на средней околоземной орбите возникли у американцев после того, как им не хватило денег на создание низкоорбитального компонента SBIRS. Поэтому, по его мнению, США решили реализовать эту систему по-другому.

    «При старте ракета дает мощную инфракрасную засветку и спутники анализируют эти сигналы благодаря мощной оптике. Чтобы детализировать траекторию полета, нужны аппараты, которые будут находиться ближе к Земле, то есть на околоземной орбите, а не геостационарной»,

    – пояснил эксперт.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что благодаря почти неограниченному военному бюджету, США таким образом пытаются реагировать на возникающие угрозы, в том числе появление гиперзвукового оружия: «Подобного рода спутниковые системы будут решать ряд задач, в том числе по отслеживанию пусков стратегических континентально-баллистических ракет, включая гиперзвуковые различного вида базирования». 

    При этом он сомневается, что данная система будет ээфективна против гиперзвуковых ракет. «В отличие от баллистической ракеты, у них при старте отсутствует факел – мощный источник инфракрасного излучения. В случае с гиперзвуковыми ракетами все будет зависеть от типажа и возможностей сенсорной аппаратуры новых американских спутников», - говорит эксперт. 

    Аналогичное мнение и у Дрозденко. По его словам, российские гиперзвуковые ракеты, например, класса «Циркон», используют не ракетный, а реактивный двигатель, что делает тепловой след слабее. «И сама по себе эта тактическая ракета в несколько раз меньше по сравнению с баллистической. Для отслеживания ее полета нужны низкоорбитальные спутники», - полагает собеседник.

    Однако отслеживание полета гиперзвуковой ракеты - это половина дела. Главная сложность в том, как ее уничтожить. «Кроме отслеживания пуска, надо еще передать информацию и нацелить на ракету средство противоракетной обороны. Чтобы перехватить гиперезвуковую ракету на скорости 5 махов, ракета-перехватчик должна двигаться по встречной траектории или развивать еще большую скорость – например, 8 махов. А для этого нужно размещать средства ПВО и ПРО определенным образом, на что никаких денег не хватит», – уверен Дрозденко.

    Он также не уверен в эффективности такого комплекса и от новейших российских баллистических межконтинентальных ракет «Сармат», которые сейчас проходят испытания и затем должны быть приняты на вооружение.  «Против них пока нет защиты. В этой ракете применена технология орбитальной бомбардировки, то есть «Сармат» может лететь через Южный Полюс. Поэтому для защиты придется ставить противоракетные комплексы не в Европе и на Аляске, а по периметру Америки, что по финансовым затратам нереально», – подчеркивает собеседник.

    Впрочем, он считает, что развертываение такой системы не будет совсем бесполезным. «Даже обладание информацией о полете ракеты – это огромное преимущество. В начале Великой Отечественной войны наши летчики страдали от того, что у фашистских Люфтваффе и танкистов были рации. Это было огромным тактическим преимуществом фашисткой армии», – пояснил эксперт.


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