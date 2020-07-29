Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

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29 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:57  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...
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Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...

Зеленскому надо стать Путиным

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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    Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

    Действующие системы космической разведки больше не удовлетворяют США    29 июля 2020, 19:15
    Фото: nasa.gov
    Текст: Виктор Сокирко

    Соединенные Штаты признались в острой необходимости борьбы с новыми военными возможностями России. Речь идет о космических инструментах обнаружения пусков гиперзвуковых ракет – специальных спутниках и системах обнаружения. Что на этот счет будет предпринято американцами и как обстоят дела с аналогичными системами на вооружении Российской армии?

    Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. И коль есть новое оружие, ему должно быть найдено и противодействие. А с этим до настоящего времени имеются большие проблемы.

    И вот сейчас в Вашингтоне устами замглавы Космического командования Джеймса Дикинсона заявлено, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимы системы космического базирования для раннего обнаружения пусков гиперзвукового оружия». Насколько вообще реально засечь гиперзвуковые ракеты имеющимися и перспективными системами предупреждения о ракетно-ядерном нападении?

    Пословица «Предупрежден – значит вооружен» имеет большей частью чисто военное значение и используется всеми видами разведок, предназначение которых сводится к распознанию планов противника и начала неких агрессивных действий. Вначале приближение полчищ врага нужно было банально увидеть, желательно на большом расстоянии, и предупредить о приближении. Так появились подзорная труба и бинокль. Потом для распознания «топота копыт» стали использовать «слухачей».

    К слову, в блокадном Ленинграде людей этой редкой военной (!) профессии насчитывалось несколько сотен человек, большей частью незрячих – с обостренным слухом. С помощью звукоулавливающей установки они определяли немецкие самолеты за несколько десятков километров. Появление радаров позволило «видеть» уже за сотни километров. И, как выяснилось, лучший обзор – из космоса.

    Кто первым осознал преимущество слежения из космоса за пусками баллистических ракет – США или СССР, сказать сложно, ведь работы по созданию систем предупреждения велись в двух странах практически одновременно. Тем не менее нынешняя американская Национальная противоракетная оборона (National Missile Defense, NMD) представляет собой комплексную систему обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов, в том числе с использованием спутников слежения за запусками ракет. В качестве космической составляющей предполагалось широко использовать систему раннего обнаружения SBIRS (регистрация пусков через 40-50 секунд), работы по созданию которой начались в середине 1990-х годов. Однако вместо 24 запланированных спутников STSS по этой программе на низкую околоземную орбиту запустили далеко не все.

    Министерство обороны США сделало выбор в пользу ускоренного создания системы предупреждения новейшего поколения. Еще в 2019 году было предусмотрено выделение средств на разработку и развертывание в космосе новой спутниковой группировки раннего предупреждения о ракетном нападении. И уже тогда Пентагон обеспокоился «угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет», памятуя в том числе и о потенциале российской ядерной ракеты «Буревестник», а заодно и «Сарматов» с «Авангардами» и «Цирконов». Так что сейчас генерал Дикинсон несколько запоздал с озвучиванием угроз гиперзвука и необходимостью противодействовать ему из космоса. Тем более, что еще в июне нынешнего года военное ведомство США опубликовало «Стратегию обороны в космосе», предусматривающую в том числе и программу NGOPIR по обнаружению пусков гиперзвуковых ракет – ее планируют завершить к концу 2022 года.

    «Сама по себе гиперзвуковая скорость, которой сейчас пытаются противостоять американцы, это лишь средство доставки боеголовки до цели со сложностью перехвата, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Горьков, председатель военно-технической комиссии «Алмаз-Антея». – Большее значение имеет то обстоятельство, а можно ли гиперзвуковую ракету обнаружить на дальнем расстоянии и определить, на какой именно скорости она способна маневрировать на конечном этапе полета.

    Сбить гиперзвук, как показал опыт, можно.

    И, скажем, еще в 2018 году в Китае, где испытывали российские ЗРК С-400 «Триумф», наша ракета 48Н6Е, выпущенная этой системой, поразила баллистическую мишень, летящую со скоростью 10 800 километров в час, а это уже гиперзвук. Гиперзвуковая ракета Х-47М2 авиационного комплекса «Кинжал» развивает скорость 12 250 км/ч, у комплексов «Авангард» она еще выше, но это не значит, что их нельзя сбить. Здесь важно обладать информацией именно о месте пуска и траектории полета ракеты, чтобы иметь возможность «подловить» ее на маршруте, скорее всего, на финишном. А с этим, надо полагать, и существуют основные трудности».

    Собственно, засечь из космоса само места пуска практически любой ракеты, особенно баллистической, не так уж и сложно. Известны основные места базирования, это касается в первую очередь шахтных ракет, но и подвижные грунтовые МБРК тоже видны как на ладони, хотя они менее уязвимы из-за своей маневренности. Сложнее с пусками ракет с надводных кораблей и подводных ракетоносцев, но и их чисто теоретически можно засечь. Основная проблема заключается в том, чтобы определить последующий маршрут и успеть предпринять ответные меры. И здесь именно гиперзвук имеет особое значение – практически не оставляет времени на размышления.

    Скажем, перспективная российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» имеет дальность поражения от 400 до 600 километров, при этом летит со скоростью 4-6 Махов (на испытаниях разогналась до 8 М) по непрогнозируемой траектории. Перспективная межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой 9М730 «Буревестник» обладает глобальной дальностью, и хотя, как считается, является дозвуковой, будет иметь способность к маневрированию при подходе к цели. Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, предназначен для преодоления противоракетной обороны.

    Понятно, что США трудно жить с таким «счастьем» под боком, поэтому новые российские разработки в области вооружений, в том числе гиперзвуковые ракеты, стали головной болью для Пентагона. И бороться с этой проблемой они намерены в том числе из космоса – отслеживать и контролировать.

    «Соединенным Штатам нужны датчики в космосе, чтобы усилить наши возможности по слежению за гиперзвуковыми ракетами на фоне успеха РФ в сфере разработки таких ракет. Нам необходимо как можно быстрее видеть такого рода угрозы», – говорит генерал Дикинсон, подтверждая, что Пентагон намерен ускорить свою программу по созданию спутниковой группировки по предупреждению ракетного нападения. Это такая часть американского антигиперзвукового оружия.

    Россия, которая вышла в мировые лидеры в перспективных разработках гиперзвукового оружия, и подразумевая, что подобное вскоре может появиться и в других странах (США, Китай), уже разрабатывает средства борьбы с ним. Об этом в прошлом месяце говорил и президент Владимир Путин, который отмечал: «Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большей долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием».

    То есть, надо понимать, сейчас в России идет разработка и антигиперзвукового оружия. Президент расшифровывать свои слова не стал. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что в решении этой задачи будет задействован и космос, тоже как средство предупреждения о ракетном нападении с использованием гиперзвуковых ракет.

    Понятно, что подробности о том, какие именно спутники планирует разместить на орбите Министерство обороны РФ, не разглашаются, но можно предположить, что речь идет о создании мощной космической разведывательной сети. Вероятно, что в ней будет использоваться и многопозиционная спутниковая система разведки «Акварель», оснащенная спутниками «Раздан», которую уже выводят в состав орбитальной группировки.

    Можно предположить, что будет модернизирована и уже существующая спутниковая система «Око» и «Око-1» (предположительно, 35 КА), позволяющая обнаружить старты межконтинентальных баллистических ракет. Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС), которая, помимо пусков МБР, БРПЛ, оперативно-тактических и даже тактических ракет, способна вычислить траекторию к району поражения, а также выполнить функцию наведения на них. Возможно, что глава страны имел в виду и потрясающие возможности применения новой противоракетной системы А-235 «Нудоль», которая на испытаниях за 17 минут преодолела расстояние 3500 километров и поразила цель.

    В общем, тот антигиперзвуковой «зонтик», который планируют повесить в космосе американские военные, в России в той или иной степени существует – и планируется к еще большему расширению.


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