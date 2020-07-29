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29 июля, среда | Последнее обновление — 02:34 | vz.ru
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Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов
Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию
Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России
Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Почему COVID в Европе не закончится никогда
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
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Идея «русской» вины разрушительна для всех
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...
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На похоронах Высоцкого погребали надежду и немножечко себя
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
За весь XX век в Москве пять раз проходили похороны, которые можно назвать всенародными. Два раза столица прощалась с правителями. Три раза – с поэтами. Пропорция говорит сама за себя. Подробности...
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудованияПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
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