Россия обвинила США в милитаризации космоса

Соединенные Штаты целенаправленно пытаются сделать космос площадкой для возможных столкновений с Россией, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы видим, что целенаправленно американцы при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами», – сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Москве пока не удается наладить совместную работу с США по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

«25 лет назад, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, те же самые проблемы стояли. Мы всегда пытались убедить американцев: «Друзья, намного меньше надо потратить средств для того, чтобы предотвратить гонку вооружений, чем потом разоружаться», – отметил посол.

Также дипломат добавил, что Россия серьезно обеспокоена планами США и постоянно выступает на всевозможных площадках за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

«Мы вместе с китайскими друзьями на конференции по разоружению разработали инструменты, по сути дела просто договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. К сожалению, этот проект, этот документ не получает поддержки от ряда европейских государств и в первую очередь от США», – указал Антонов.

При этом он уточнил, что американская сторона согласилась возобновить диалог по данному вопросу, однако пандемия коронавируса изменила планы международных переговоров.

В конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона подтвердила НАСА свою готовность участвовать в переговорах.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Рогозин заявил в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане. МИД России призвал американскую сторону вернуться к совместной работе по освоению космоса.

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