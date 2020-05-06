Рогозин сравнил принципы «вторжения» США в Ирак и на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание «коалиции согласных» (как вариант – «коалиции желающих»), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, – вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», – написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, а также о добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

Причем агентство Рейтер сообщило, что Белый дом планирует привлечь к договору Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, участие России не предусматривается.

В Кремле отметили, что американский проект международного договора о добыче ископаемых на Луне требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что создание зон безопасности вокруг будущих баз на Луне – это технические детали, которые призваны сделать проект правдоподобным.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым закрепил право американцев на добычу ресурсов в космосе, в документе также говорится о непризнании Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заявил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, в Роскосмосе заявили, что это попытки экспроприации космоса, которые не настраивают на плодотворное сотрудничество.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.