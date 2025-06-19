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Посольство России заявило о «витке шпиономании» в Аргентине
В МИД Аргентины направлена дипломатическая нота с просьбой разъяснить правовой статус россиян, которых аргентинские власти связывают с подозрительной деятельностью, сообщило посольство России.
Пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни сообщил о якобы выявленной разведкой страны «сети российских шпионов». При этом он не предоставил доказательств и не раскрыл подробностей, ссылаясь на секретность данных, передает РИА «Новости».
Российское посольство в Аргентине сообщило, что «обратило внимание» на заявление о «сети российских шпионов, предположительно вовлеченных в подозрительную деятельность, связанную с геополитическими интересами России».
По версии аргентинских властей, эту якобы существующую сеть «возглавляют некие Л.Андриашвили и И.Яковенко». Уточняется, что Андриашвили и Яковенко «на консульском учете посольства не состоят».
«К сожалению, это уже это не первый виток шпиономании, связанной с попытками вбить клин в отношения двух стран», – добавили в посольстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине. При президенте Хавьере Милее Аргентина отказалась вступать в БРИКС, объявила об углублении отношений с НАТО и пообещала передать Киеву списанную военную технику российского производства. Однако позднее правительство Милея официально отказалось предоставлять Украине какую-либо военную помощь.