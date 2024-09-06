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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    42 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    6 сентября 2024, 00:49 • Новости дня

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.

    В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».

    В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ,  операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».

    Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



    Коментарии (11)
    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    5 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    В центре Киева произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дарницком районе украинской столицы в четверг вечером прогремел мощный взрыв, сообщает украинская пресса.

    Сообщений о воздушной тревоге не поступало, взрыв произошел в Дарницком районе Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В конце августа в Киеве происходили взрывы.

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

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    5 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину

    Посольство Казахстана на Украине выпустило рекомендацию своим гражданам покинуть территорию страны

    Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    На сайте правительства Республики Казахстан (РК) размещено сообщение посольства страны на Украине, в котором говорится, что в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, гражданам рекомендуется рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.

    «Для выезда с Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдавию, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдавию виза не нужна», – указано в сообщении посольства.

    Кроме того, посольство советует казахстанцам иметь в виду опасность воздушной тревоги, незамедлительно следовать в укрытие в случае ее объявления, соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации официальных властей на территории Украины.

    Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров стороны затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетику и борьбу с терроризмом.

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»

    NBC: Зеленский заявил о наличии «плана победы», который он представит Байдену

    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, который планирует представить президенту США Джо Байдену.

    В интервью NBC News Зеленский сообщил, что не хотел информировать Байдена о своем «плане победы» до операции в Курской области, которая, по его словам, является «частью более масштабной военно-политической операции», передает Lenta.Ru.

    Глава киевского режима выразил уверенность, что построенный им план может быть реализован при содействии партнеров Киева.

    Ранее Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области.

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