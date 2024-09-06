Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.42 комментария
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве
Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.
В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».
В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ, операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».
Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.
Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.
СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.