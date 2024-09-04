Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».6 комментариев
Стало известно, что при ударе по Полтаве ликвидированы более 300 украинских боевиков
Источник: Более 300 украинских боевиков убиты при ударе по Полтаве
В результате высокоточного ракетного удара по одному из крупнейших учебно-тренировочных центров ВСУ в Полтаве ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов, сообщил источник в военной сфере.
По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.
Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.
Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.