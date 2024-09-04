Стало известно, что при ударе по Полтаве ликвидированы более 300 украинских боевиков

Источник: Более 300 украинских боевиков убиты при ударе по Полтаве

Tекст: Александра Юдина

По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.

Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.

Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

