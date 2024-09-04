Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Tекст: Алексей Дегтярев

В этом же 179 объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.