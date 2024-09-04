  • Новость часаРоссийские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости
    Эксперт объяснил масштабные перестановки в украинской власти
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Путин обсудил обеспечение жильем доблестных морпехов ТОФ
    Ракетным ударом возле Сум уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
    По делу о гибели участника СВО в отделе полиции Махачкалы задержаны двое подозреваемых
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня

    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи, РЭБ со всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179 объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

    3 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    Названы потери ВСУ при ударе по полтавскому военному училищу
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек, сообщил источник в российских военных кругах во вторник вечером.

    В числе убитых и раненых украинских боевиков – иностранные инструкторы, сказал собеседник ТАСС.

    Источник в военных кругах уточнил, что удар наносился ракетами «Искандер-М», ракеты обрушили перекрытия трех этажей и крышу постройки.

    «Одна ракета ударила между третьим и четвертым этажами, взрывом были обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей, не обрушив крышу здания. Вторая ракета ударила в крышу здания сверху, обрушив крышу и перекрытия пятого, четвертого и третьего этажей», – пояснил он.

    Ранее глава комиссии по суверенитету ОП Владимир Рогов заявлял, что украинская сторона при ударе по училищу потеряла сотни человек. Источник уточнял, что удар наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

    Коментарии (29)
    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показала масштабы потерь среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

    Коментарии (37)
    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

    Коментарии (10)
    3 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве

    На Украине обвинили руководство страны в сокрытии масштабов удара по военному училищу в Полтаве

    Руководство Украины обвинили в сокрытии масштабов удара по Полтаве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не раскрывает истинных масштабов российского удара по военному училищу в Полтаве, заявил депутат Рады Артем Дмитрук во вторник.

    «Власть манипулирует, говоря, что удар пришелся по «учебному заведению и больнице». Врут о числе погибших, врут обо всем, потому что боятся», – заявил Дмитрук, передает ТАСС.

    По его словам, руководство ВСУ не приказало военнослужащим спуститься в подвалы во время воздушной тревоги, потому большая часть из них погибла.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что при ударе погиб 41 человек, свыше 180 ранены. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявлял, что погибли несколько десятков, а свыше 600 ранены.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов сообщал, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

    Источник сообщал, что удар якобы наносился «Искандером» в момент построения личного состава.

    Коментарии (13)
    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (16)
    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

    Коментарии (9)
    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

    Коментарии (2)
    4 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по полигону во Львовской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, несколько ударов, в том числе по полигону, пришлись на Львов и Львовскую область, а по Сумам было нанесено более десяти ударов, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

    Коментарии (11)
    3 сентября 2024, 18:51 • Новости дня
    На Украине несколько министров решили уйти в отставку

    Главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины заявили об уходе в отставку

    Три украинских министра подали заявления об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

    На странице в социальной сети он опубликованы данные о том, что прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, передает ТАСС.

    Ранее на Украине уволили с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Также пост командующего ВВС Украины покинул Николай Олещук.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

    «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

    В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

    Коментарии (19)
    4 сентября 2024, 09:45 • Новости дня
    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве

    Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями

    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве
    @ Oleg Pereverzev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины происходят в неслучайное время и приведут к негативным для Киева последствиям, выразил мнение руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.

    «Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.

    По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».

    Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.

    «Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.

    Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.

    В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».

    «Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

    Коментарии (4)
    3 сентября 2024, 16:05 • Новости дня
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    Скопление ВСУ в Курской области поразили бомбами ФАБ-500
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны России во вторник.

    Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в приграничном районе области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после чего экипаж самолета вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа Су-34 также поражал скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (3)
    4 сентября 2024, 08:16 • Новости дня
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате высокоточного ракетного удара по одному из крупнейших учебно-тренировочных центров ВСУ в Полтаве ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов, сообщил источник в военной сфере.

    По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.

    Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.

    Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас Украина намерена «удерживать» захваченные районы Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.

    Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.

    Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    Коментарии (8)
    Главное
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    Пленный: Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС
    В Абхазии заявили о приостановке Россией соцвыплат бюджетникам
    Премьер Грузии заявил о задаче «не дойти до состояния Украины»
    Квартиру дочери начальника управления кадров Минобороны Кузнецова арестовали
    Подготовлен законопроект об уголовной ответственности для дропперов
    Microsoft начала отключение пакетов Мicrosoft 365 и Оffice 365 россиянам

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............