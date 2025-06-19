Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России

Tекст: Александра Юдина

Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.

Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.

С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.

Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.