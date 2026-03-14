  Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву
    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 17:05 • Новости дня

    Иран объявил об ударах по целям в ОАЭ и призвал эвакуироваться

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран предупредил о готовящихся атаках на арабские порты Фуджайра, Халифа и Джебель-Али в качестве ответа на нападение на остров Харк, и призвал жителей эвакуироваться.

    Иран объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что речь идет о портах Фуджайра, Халифа и Джебель-Али, которые объявлены законными целями из-за присутствия там американских военных среди гражданских объектов.

    Власти Ирана опубликовали срочное предупреждение для населения ОАЭ. В тексте говорится: «Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али».

    Сообщается, что эти порты могут быть поражены в ближайшие часы в ответ на нападение на принадлежащий Ирану остров Харк. Причиной указано размещение американских военных среди гражданских объектов в этих районах.

    Ранее американские военные нанесли удары более чем по 90 целям на иранском острове Харк.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил атаками на крупнейшие технологические корпорации США.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    Генерал авиации Попов назвал версии инцидента с заправщиками KC-135 США в Ираке

    @ Senior Master Sgt. Jason W. Rolfe/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван внештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла внештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    14 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    @ Master Sgt. Mark Bucher/U.S. Air Force

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять заправщиков ВВС США получили повреждения во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии, один из них отправлен на ремонт, пишет The Wall Street Journal.

    Пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения на Ближнем Востоке в результате иранского ракетного удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как отмечает издание, Центральное командование США отказалось давать комментарии по инциденту. В материале говорится: «Танкеры получили повреждения, но не были полностью уничтожены».

    На текущий момент поврежденные самолеты проходят ремонтные работы. Сообщается, что в результате атаки никто не погиб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский «летающий танкер» KC-135, разбившийся в Ираке, летал без парашютов и катапульт для экипажа. США сообщили о гибели четырех членов экипажа разбившегося самолета. Гибель всего экипажа авиалайнера в Ираке была подтверждена.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    Американский «блицкриг» против Ирана провалился, у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, передает RT. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    @ Petty Officer 3rd Class Jayden Brown/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Шесть военных США погибли при крушении «летающего танкера» KC-135 на западе Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило гибель всех шести членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135, сообщает ТАСС. По данным командования, самолет потерпел крушение на западе Ирака 12 марта во время выполнения полета над дружественным воздушным пространством.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    14 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса

    The Washington Post: Китай может выиграть от нового глобального энергетического кризиса

    @ Ng Han Guan/AP/ТАСС

    Эскалация конфликта вокруг Ирана и рост цен на нефть могут неожиданно укрепить позиции Китая в мировой энергетике.

    Как пишет газета The Washington Post, Пекин в последние годы подготовил свою экономику к возможным кризисам на рынке нефти и газа. По данным издания, Китай создал крупные стратегические запасы нефти, активно развивает возобновляемую энергетику, расширяет угольную генерацию и продвигает электромобили. В результате энергетическая система страны становится менее зависимой от импортируемых углеводородов и всё больше опирается на внутреннее производство электроэнергии.

    Аналитики отмечают, что Китай накопил около 1,3 млрд баррелей нефти, чего может хватить более чем на полгода при перебоях с поставками через Ормузский пролив. Кроме того, значительная часть электроэнергии в стране производится из солнечных, ветровых и гидроисточников.

    По словам экспертов, такая стратегия позволяет Пекину легче переносить скачки цен на нефть, чем многим другим странам. Китай также активно развивает рынок электромобилей – большинство новых автомобилей, продаваемых в стране, уже являются электрическими. При этом кризис, вызванный военными действиями США против Ирана, может даже усилить роль Китая как поставщика технологий энергетического перехода – солнечных панелей, батарей и оборудования для электросетей.

    В то же время эксперты предупреждают, что китайская промышленность все еще зависит от нефти и газа, поэтому энергетический кризис затронет и экономику КНР. Однако накопленные резервы и диверсифицированная энергосистема дают стране больше возможностей пережить длительные потрясения на глобальном рынке энергоресурсов.

    После начала операции США и Израиля в Иране Южный Кавказ стал энергетически важным регионом на фоне ближневосточного кризиса.

    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Стало известно о награде до 10 млн долларов за сведения о Моджтабе Хаменеи и ключевых иранских чиновниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    КСИР сообщил о задержании 13 человек с терминалами Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Ирана, были задержаны в центральной иранской провинции Кум, у них были конфискованы три спутника Starlink, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Тринадцать человек, подозреваемых в деятельности против безопасности страны, были задержаны в провинции Кум, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По информации КСИР, у задержанных изъяли три терминала спутниковой связи Starlink. В заявлении подчеркивается, что использование этих устройств в Иране незаконно.

    По оценкам аналитиков, несмотря на запрет, десятки тысяч иранцев продолжают пользоваться спутниковым интернетом Starlink для обхода государственного контроля и передачи информации. За владение подобными терминалами в стране может грозить многолетнее заключение.

    Кроме того, государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о задержании еще четверых человек, которые якобы передавали каналу Iran International сведения о последствиях недавних ракетных и бомбовых атак. Напомним, этот персоязычный канал, базирующийся в Лондоне, в Иране признан террористической организацией и его деятельность запрещена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана открыли доступ к поисковой системе Google после длительной блокировки. Иран принял решение подготовиться к возможному отключению от глобального интернета. Компания SpaceX сделала бесплатным доступ к спутниковому интернету Starlink на территории страны.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    13 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Иран заявил о самом мощном ракетном обстреле Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран осуществил крупнейший на сегодняшний день ракетный обстрел по территории Израиля с начала конфликта, сообщил генерал Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По его словам, по заранее определенным целям на контролируемых Израилем территориях было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет, каждая из которых весит от одной до двух тонн, передает ТАСС.

    «Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», – написал Мусави в соцсетях.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Ранее Иран нанес удар беспилотниками по штабу армии Израиля.

    Главное
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации