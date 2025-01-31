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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    16 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

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    31 января 2025, 06:59 • Новости дня

    Спасатели извлекли 354 тела из-под завалов в Газе

    В Газе извлечены 354 тела из-под завалов после прекращения огня

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа спасатели обнаружили 354 тела под обломками зданий после введения перемирия, при этом более 14 тыс. человек остаются пропавшими без вести.

    Как передает ТАСС, поисково-спасательные отряды извлекли в секторе Газа 354 тела из-под разрушенных зданий после введения режима прекращения огня. По данным палестинского Минздрава, в анклаве более 14 тыс. человек считаются пропавшими без вести.

    Управление по координации гуманитарных вопросов ООН отметило, что на вывоз 50 млн тонн обломков и мусора из сектора Газа может потребоваться до двадцати лет.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве для уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Минздрав сектора сообщал, что за это время погибли более 47 тыс. человек.

    Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 января объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о режиме прекращения огня и освобождении заложников после посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы. Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным. Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

    30 января 2025, 23:07 • Новости дня
    Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

    Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к экс-начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить беженцев из приграничных районов в его гостинице, где имеются свободные номера.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

    «Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

    «Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

    Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

    Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

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    30 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Израильские власти остановили освобождение палестинских заключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

    Власти Израиля поручили Управлению тюрем страны остановить освобождение палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    По данным радиостанции Kan, «заморозка» выхода на свободу палестинских заключенных связана с возникшим хаосом при передаче заложников представителям Красного Креста на юге сектора Газа.

    В воскресенье палестинские заключенные, освобожденные из израильских тюрем, были доставлены в Каир, где их встретили члены руководства ХАМАС и родственники.

    В четверг израильская армия сообщила об освобождении движением ХАМАС семерых заложников.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ХАМАС признал гибель командующего бригадами «Аль-Кассам»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы.

    Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда в своем видеообращении, передает РИА «Новости». «Мы оплакиваем командующего бригадами «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Ису», – сказал он.

    В декабре Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Аммара Далула, командира ХАМАС, возглавлявшего подразделение по производству оружия, а в начале января Израиль заявил о поражении 40 объектов ХАМАС в Газе.

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    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    30 января 2025, 23:52 • Новости дня
    Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой по завышенной цене

    Экс-замсекретаря СНБО Украины сообщил о закупке Минобороны мин времен Второй мировой по 600 евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос сообщил, что Министерство обороны страны приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

    Министерство обороны Украины закупило для армии противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку, сообщает ТАСС. Эту информацию озвучил генерал в отставке Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» он упомянул, что обсуждаемая закупка получила огласку в контексте недавнего сообщения журналиста Юрия Бутусова о поставках некачественных гранат для ВСУ.

    Кривонос подчеркнул, что тротил, которым наполнены эти мины, имеет срок хранения в 35 лет в идеальных условиях, и напомнил, что с момента окончания Второй мировой войны прошло значительно больше времени. Генерал выразил мнение, что закупленные мины могут стать большой проблемой для военного ведомства Украины, назвав их «дерьмом», которое принесет «огромное количество головной боли».

    Осенью прошлого года на Украине уже разгорелся скандал из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Военнослужащие жаловались на качество боеприпасов калибра 120 мм, произведенных концерном «Укроборонпром», и позже началось изъятие мин калибра 82 мм. Министр обороны Украины Рустем Умеров признавал, что около 20% боеприпасов, используемых ВСУ, не срабатывают. В январе 2025 года украинские СМИ продолжали сообщать о поступлении в армию бракованных снарядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров подвергался критике из-за проблем с закупкой вооружений, которые могли подорвать усилия по снабжению ВСУ, писала Politico, а в статье украинского издания «Зеркало недели» отмечалось, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    31 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Трамп выразил уверенность в необходимости завершения конфликта на Украине дипломатическими методами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

    Президент США Дональд Трамп убежден в необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Трамп считает это затянувшееся противостояние требующим завершения посредством переговоров. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам неизбежно придется идти на уступки, и подчеркнул важность реализма в этом процессе.

    Выступая в интервью американской журналистке Мегин Келли, Рубио подчеркнул, что дипломатическая работа в данном направлении уже велась, и впереди предстоит еще более напряженная работа. Он добавил, что на решение этих вопросов потребуется время, однако у США есть президент, который осознает необходимость прочного урегулирования.

    Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин отметил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что важно устранить первопричины кризиса и выразил готовность учитывать заявления Трампа и его команды о восстановлении контактов и предотвращении третьей мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прекратил внешнюю помощь Украине, что привело к заморозке ряда важных проектов, а российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, что, наряду с падением боевого духа украинских военных, приближает мирные переговоры, при этом Владимир Путин уверен в неизбежной победе России, и несмотря на приостановку помощи, Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам.

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    30 января 2025, 08:18 • Новости дня
    Ростех назвал Ми-35М самым живучим вертолетом в классе

    Ростех заявил о превосходной живучести вертолета Ми-35М благодаря бронированию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ми-35М благодаря своей большой площади бронирования признан одним из самых живучих ударных вертолетов в мире и способен эффективно применять оружие даже в сложных условиях.

    Вертолет Ми-35М, по заявлению Ростеха, обладает высокой живучестью благодаря большой площади бронирования, защищающей его от снарядов малокалиберной артиллерии. Представители компании отмечают, что Ми-35М является самым универсальным ударным вертолетом среди серийных машин в мире, обеспечивая превосходную огневую мощь с возможностью круглосуточного применения высокоточного оружия, сообщает РИА «Новости».

    Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и поддержки подразделений сухопутных войск. Он может перевозить личный состав с вооружением, транспортировать раненых и грузы как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Ростех подчеркивает уникальность вертолета благодаря его широкому функционалу, не имеющему аналогов в мире.

    Вертолет оснащен современным комплексом навигации и системы индикации, а также обзорно-прицельной системой с тепловизионными и телевизионными каналами. Ми-35М способен выполнять полеты на высотах от 10 до 25 метров днем и не менее 50 метров ночью, одновременно обнаруживая цели и нанося удары.

    Кроме того, Ми-35М эффективно применяется как в управляемом, так и неуправляемом вооружении, что позволяет ему действовать в сложных климатических и ландшафтных условиях, таких как высокие температуры и высокогорные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» заключил контракты на продажу более 170 вертолетов, среди которых значительное место занимает Ми-35М. В апреле 2024 года сообщалось, что Белоруссия получила очередную партию этих вертолетов из России, что подчеркивает востребованность модели. Ми-35М остается популярной классикой в мире военной авиации благодаря своей надежности и эффективности.

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    31 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Шебекино Белгородской области осталось без света после обстрела

    ВСУ дважды обстреляли Шебекино, оставив жителей без света и выбив окна

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители одной из улиц Шебекина в Белгородской области остались без электричества после двух обстрелов ВСУ, которые повредили линию электропередачи, а также осколками были посечены два легковых автомобиля и выбиты окна в частном доме.

    Жители Шебекино в Белгородской области оказались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате атаки, которая произошла дважды, к счастью, пострадавших нет, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    При обстреле были повреждены окна в одном частном доме, а также осколки посекли два легковых автомобиля. Наибольший ущерб был нанесен линии электропередачи, что оставило жителей одной из улиц без света.

    Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные и аварийные службы планируют приступить к восстановительным работам, как только наступит светлое время суток. Ситуация находится под контролем, и власти предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР девять раз за сутки, ранив при этом трех мирных жителей, включая двух сотрудников МЧС. Повреждение линий электропередачи в Херсонской области привело к отключению света в трех округах после обстрела ВСУ, о чем сообщил губернатор Владимир Сальдо. ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, в результате чего были ранены люди, повреждены жилые дома и административное здание, а большая часть города осталась без света, что сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

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    30 января 2025, 20:40 • Новости дня
    Израиль освободил 110 палестинских заключенных

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках соглашения Израиль освободил 110 палестинских заключенных, из которых 30 несовершеннолетние, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС.

    Отмечается, что это стало результатом соглашения, достигнутого между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В освобожденную группу заключенных входят также 32 человека, приговоренные к пожизненному лишению свободы, и 48 человек с различными сроками наказаний, передает РИА «Новости».

    В заявлении офиса по делам пленных ХАМАС отмечается: «Сопротивление смогло добиться освобождения третьей партии заключенных по обмену». Представители ХАМАС подчеркнули, что освобождение является частью более широкого соглашения.

    Ранее сообщалось, что палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг. В четверг в СМИ появилась информация, что израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

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    31 января 2025, 05:59 • Новости дня
    Ночью над Ростовской областью уничтожили 25 дронов

    В Ростовской области ликвидировали 25 БПЛА, пострадавших нет, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Ростовской области уничтожили 25 беспилотников, обломки одного привели к обрыву ЛЭП.

    Как сообщает ТАСС, ночью над Ростовской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов. Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что обломки одного из аппаратов повредили опору ЛЭП в Красносулинском районе, что привело к обрыву электропроводов. Пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

    Слюсарь отметил, что массовая атака дронов была отражена в различных районах, включая Ростов, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, а также Азовский, Чертковский, Октябрьский, Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский и Зерноградский районы. Дежурные службы выехали на место для устранения последствий падения обломков и восстановления электроснабжения. Информация о других возможных повреждениях на земле уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, в результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия, а подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, а также отразили восемь контратак противника.

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    30 января 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы новые сроки освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Стало известно о новых сроках освобождения палестинских заключенных из тюрем Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем вечером в четверг, сообщил информационный офис по делам заключенных.

    По информации из официального Telegram-канала офиса, палестинские заключенные, которые должны были быть освобождены из израильских тюрем в четверг, выйдут на свободу 30 января в 18.00, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

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    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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    30 января 2025, 13:35 • Новости дня
    На эсминце ВМС США впервые внедрили ИИ-систему контроля

    Эсминец «Фицджеральд» стал первым кораблем ВМС США с ИИ-комплексом ERM v4

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На эсминце USS Fitzgerald ВМС США впервые развернули систему ERM v4 на основе искусственного интеллекта, которая контролирует 10 тыс. параметров корабля, оперативно выдавая рекомендации по обслуживанию и предотвращению поломок.

    Эсминец ВМС США «Фицджеральд» стал первым в американском флоте судном, на котором установлена система ERM v4 на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

    Гендиректор компании-разработчика Fanthom5 Зак Стейплс заявил, что комплекс контролирует 10 тыс. параметров и показателей эсминца, включая состояние корпуса и электроники. Алгоритмы системы предоставляют рекомендации по обслуживанию и своевременно предупреждают о возможных неисправностях.

    Стейплс подчеркнул, что установка системы на других кораблях ВМС США начнется в этом году, и к 2026 году флот планирует оборудовать более десяти судов в год. Инновация направлена на замену устаревшей интегрированной системы оценки состояния (ICAS), разработанной в 1990-х годах. Новая система должна повысить надежность и стабильность работы кораблей, предупреждая неожиданные поломки.

    ERM v4 позволяет экипажу заранее получать информацию о предстоящих проблемах, что значительно улучшает эксплуатационные характеристики судна. Несмотря на внедрение ИИ, часть данных продолжат собирать вручную, но с планшетов и специальным ПО, что упрощает работу моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Японии произошло столкновение эсминца ВМС США «Фицджеральд» с филиппинским контейнеровозом, в результате которого погибли семь американских моряков; позже сообщалось, что причиной трагедии стала «профессиональная халатность» экипажа эсминца. После серии столкновений американских эсминцев с другими судами в ВМС США уволили двух офицеров, что стало частью мер по повышению уровня безопасности на флоте.

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    30 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Израильская армия сообщила об освобождении семерых заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.

    Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), семеро заложников были освобождены и переданы представителям Красного Креста в секторе Газа, передает ТАСС. Среди освобожденных – двое израильтян и пятеро иностранных граждан.

    «По информации, предоставленной Красным Крестом, семеро заложников, в том числе двое израильтян и пятеро иностранных граждан, были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Телеканал Asharq сообщал, что палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными.

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    31 января 2025, 05:05 • Новости дня
    В Воронежской области БПЛА ранил водителя и повредил здание

    БПЛА упал на автомобиль в Воронежской области, ранив водителя и повредив остекление предприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области водитель автомобиля получил ранение ноги, а также повреждено остекление промышленного предприятия.

    Как сообщает ТАСС, в Воронежской области произошло падение беспилотного летательного аппарата, в результате чего водитель автомобиля получил ранение. Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что инцидент произошел на юге области, где один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, ранив водителя. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

    Помимо этого, в результате падения фрагментов БПЛА в том же районе были повреждены частный жилой дом и ферма, где выбиты стекла. В Воронеже из-за падения подавленного беспилотника пострадало остекление на промышленном предприятии. Власти ведут расследование инцидента и принимают меры по устранению последствий и обеспечению безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли значительный урон вооруженным силам Украины, которые потеряли около 1275 военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки. Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, которые были сбиты до при подлете к городу, в результате чего повреждений городской инфраструктуры и пострадавших не было. Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника при попытке атаки на Крым, как сообщило Министерство обороны России.

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