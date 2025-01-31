Спасатели извлекли 354 тела из-под завалов в Газе

В Газе извлечены 354 тела из-под завалов после прекращения огня

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, поисково-спасательные отряды извлекли в секторе Газа 354 тела из-под разрушенных зданий после введения режима прекращения огня. По данным палестинского Минздрава, в анклаве более 14 тыс. человек считаются пропавшими без вести.



Управление по координации гуманитарных вопросов ООН отметило, что на вывоз 50 млн тонн обломков и мусора из сектора Газа может потребоваться до двадцати лет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве для уничтожения структур ХАМАС и освобождения заложников. Минздрав сектора сообщал, что за это время погибли более 47 тыс. человек.

Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 января объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС о режиме прекращения огня и освобождении заложников после посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона. Соглашение вступило в силу 19 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командующего бригадами военного крыла движения «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы. Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, были освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным. Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

