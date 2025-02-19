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    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    19 февраля 2025, 07:52 • Новости дня

    Украинский пленный рассказал о побегах мобилизованных солдат

    Украинский пленный сообщил о массовых побегах солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Карл Добож заявил, что многие мобилизованные солдаты ВСУ сбегают с полигонов и позиций, что связано с недостаточной подготовкой и условиями службы.

    Как сообщает ТАСС, украинский военнопленный Карл Добож рассказал о массовых побегах мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с полигонов и позиций. Он отметил, что это явление стало распространенным из-за недостаточной подготовки и плохих условий службы.

    Добож поделился, что после медкомиссии его и других новобранцев отправили в Ужгород, где их обучали молодые курсанты, которые сами не обладали достаточными знаниями. «Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежало оттуда», – сказал он.

    Далее, по его словам, их отправили в район Купянска, куда в августе 2024 года они прибыли ночью. Во время транспортировки в автобусе, по словам Добожа, еще восемь человек сбежали. Он добавил, что на позиции, где он должен был находиться две недели, он провел четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды обстреляли сбежавших пограничников у Свердликова. Сообщалось, что половина украинской армии помышляет о бегстве. Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства.

    18 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Китай ответил на вопрос о возможной отправке войск на Украину

    МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин не отвечает на гипотетические вопросы и придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.

    Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.

    Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.

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    18 февраля 2025, 10:37 • Новости дня
    ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку

    Польские наемники прибыли на линию фронта в Донецкую народную республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в Донецкой народной республике украинская сторона перебросила крупную группу польских наемников, которые обладают хорошей подготовкой и экипировкой.

    Как передает ТАСС, группа польских наемников была переброшена украинской стороной к линии фронта на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. «Это довольно большая группа», – сообщили в силовых структурах, добавив, что наемники хорошо подготовлены и экипированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики уничтожили наемников из Польши в районе Дзержинска в ходе боевых действий. Пленный польский наемник рассказал о существовании легиона иностранцев, который действует на Украине. Он также сообщил, что вербовка иностранных наемников на Украине осуществляется через специальные сайты.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    18 февраля 2025, 14:18 • Новости дня
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции

    Германский политолог Рар: Европа раскалывается на фоне сближения России и США

    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    @ @emmanuelmacron

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия, Франция и Британия ратуют за милитаризацию и большую независимость от Вашингтона. Южная Европа намерена оставаться в прежней реальности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Риме и Берлине раскритиковали саммит стран ЕС по Украине.

    «У Евросоюза нет такой военной мощи, как у США, Китая и России. Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире. А деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на социальные нужды военнослужащих, чем на оснащение самой армии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Также стоит отметить, что в Германии и в большинстве других стран ЕС нет воинской повинности. По сути, Европа не готовилась к войне, и раньше у нее не было заметных собственных геополитических амбиций. Она во всем следовала интересам США. Теперь ситуация меняется. Трампу не интересно НАТО. В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», – продолжил он.

    «В этой ситуации Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. Евросоюзу нужно наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов», – заметил спикер.

    «Однако не все региональные игроки к этому готовы. Южная Европа хочет жить по старинке – взаимодействовать и где-то подчиняться США, обеспечивая в первую очередь мирную жизнь самих европейцев и удовлетворение их социальных, экономических нужд», – подчеркнул собеседник.

    «А такие региональные лидеры как Германия, Франция и Британия не хотят больше жить в такой реальности. Они готовы милитаризировать Европу, чтобы стать наряду с США, Россией и Китаем ведущими акторами мировой политики с оружием в руках. Они объявили Россию врагом, чтобы получить нужную поддержку населения и бизнеса», – отметил аналитик.

    «Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Думаю, все будет проще. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. Ведь для наращивания военной мощи необходимы годы и колоссальные средства. Кроме того, нужен воинствующий характер, которого у европейских жителей в большинстве своем давно уже нет», – спрогнозировал эксперт.

    «В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется. С российскими партнерами отношения будут полностью испорчены, во всяком случае, у ведущих стран Европы. При этом, у Брюсселя против Москвы ничего нет кроме санкций, которые, впрочем, бьют больше по ЕС, чем по России», – резюмировал Рар.

    Неформальный саммит по Украине в Париже с участием представителей Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании закончился без итоговых заявлений, а итальянский премьер Джорджа Мелони вообще раскритиковала встречу, сообщает РИА «Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил разочарование дискуссией об отправке миротворческих войск на Украину до принятия решения по мирному плану, указывает Politico.

    Позднее Макрон провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что европейцы будут работать над урегулирование конфликта «вместе с американцами и украинцами». По его словам, «это ключ» к решению проблемы. Политик пообещал: «Мы продолжим обсуждения как поддержки Украины, так и развития и инвестированию в нашу оборону».

    Европейцы отбросили себя на обочину мировой политики, сделав ставку на безнадежную войну и упустив шанс инициировать мир, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. При этом, во вторник делегации России и США начали обсуждение конфликта на Украине на саммите в Саудовской Аравии – без Киева и Брюсселя, пишет Bloomberg.

    По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, эта встреча – способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны.

    «Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча также посвящена подготовке к возможным переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Сложности ситуации добавляет ранее сделанное предупреждение Владимира Зеленского, что Киев не признает никаких соглашений, достигнутых на встречах без участия Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 05:05 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С целью обеспечения безопасности полетов аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация в Telegram назвала обеспечение безопасности полетов своим основным приоритетом. Ведомство опубликовало сообщение об ограничениях в трех аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Позднее Росавиация сообщила, что ограничения также затронули аэропорты Ижевска (код ИКАО: USII) и Кирова (Победилово; USKK).

    Напомним, в субботу вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    18 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Макрон заявил, что «никогда не объявлял о направлении» на Украину войск Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка французских войск к отправке на Украину не ведется, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Макрон заверил, что сейчас его страна не проводит «подготовку к отправке войск».

    По его совам, в Париже «размышляют над гарантиями безопасности», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Он также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

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    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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    19 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Польша предостерегла граничащие с Россией страны от ввода войск на Украину

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш предупредил о рисках отправки на Украину войск из соседних с Россией стран

    Tекст: Антон Антонов

    Государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

    Министр пояснил свою позицию тем, что на Украине «легко могут произойти провокации». Однако он не стал уточнять, кем и против кого они могут быть направлены.

    Косиняк-Камыш также сообщил, что «сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину». Польша «точно не отправляет и не будет отправлять войска», заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия.

    В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить Польшу отправить солдат на Украину. Однако глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных.

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    19 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала встречу России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», – приводит слова Левитт РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В эфире телеканала она отметила, что эта встреча станет первым из многих шагов, необходимых для достижения мира. Левитт отметила важность диалога со всеми сторонами конфликта.

    Левитт подчеркнула, что нынешняя администрация США активно работает над урегулированием конфликта, в отличие от администрации Джо Байдена, которая, по ее словам, не предпринимала дипломатических усилий в этом направлении.

    На следующей неделе, по словам Левитт, США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между Россией и США, а во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры их высокопоставленных делегаций. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

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    18 февраля 2025, 08:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали схрон с украденными иконами в Красногоровке

    Украинские военные пытались уничтожить иконы при эвакуации схрона в Красногоровке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные с помощью дронов попытались уничтожить схрон с иконами, украденными ранее ВСУ, во время их эвакуации российскими военными в Красногоровке.

    Как передает РИА «Новости», украинские военные использовали FPV-дроны для попытки уничтожения схрона с украденными церковными иконами в Красногоровке. Нападение произошло, когда российские военные начали извлечение и эвакуацию ценностей из тайника.

    Согласно информации военнослужащего группировки ВС России «Юг» с позывным «Полтава», «выемка происходила вот этого церковного всего имущества... Обычно дроны не особо летали, а в это время было два дрона. Их сбили. Наши парни сбили два дрона. Вот они. Я думаю, что они (ВСУ) знали, где это все лежит, и просто хотели и нас уничтожить, и эти ценности».

    Операция по извлечению и эвакуации церковных ценностей заняла несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой. Вооруженные силы России взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении Красногоровки в ДНР.

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    19 февраля 2025, 05:49 • Новости дня
    Маск поддержал в соцсетях критику Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, в соцсетях поддержал высказывания с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

    На заявление одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) о том, что «Зеленскому не нужен мир, ему нужны деньги и власть», Маск ответил: «100%».

    Он также отреагировал сообщением с двумя восклицательными знаками на сообщение, в котором приводятся слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский – «уклонист», четыре раза проигнорировавший повестки воинского учета в 2014–2015 годах.

    Напомним, глава американского государства заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны. Он отметил, что уровень поддержки Зеленского упал до 4%.

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    18 февраля 2025, 08:49 • Новости дня
    Турция предложила США принять переговоры по Украине

    Турция предложила США предоставить площадку для переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД Турции Хакан Фидан заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу о готовности Анкары принять переговоры по Украине, сообщило издание Turkiye.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на конференции по безопасности в Мюнхене заявил представителям США о готовности Анкары провести переговоры по Украине. Встречи прошли с участием спецпредставителя США по России и Украине Кита Келлога, госсекретаря Марко Рубио, главы администрации президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова. передает РИА «Новости».

    «Турция должна быть частью процесса», – высказал мнение Фидан.

    Он отметил, что благодаря тесным связям с обеими сторонами конфликта страна может внести значительный вклад в мирное урегулирование. Анкара также подняла вопрос о возможности организации переговоров о прекращении огня или мирных переговоров. Подчеркивается, что Турция верит в свою способность сыграть важную роль, которую не могут выполнить многие другие игроки на международной арене.

    Владимир Зеленский приехал на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоится во вторник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил необходимость принятия сложных решений по территориальной целостности Украины для достижения урегулирования конфликта.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

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    19 февраля 2025, 03:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области

    Tекст: Антон Антонов

    Сызранский НПЗ подвергся атаке со стороны киевского режима, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

     «Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», – сообщил Федорищев в Telegram.

    Никто не пострадал. В сообщении говорится, что оперативные и экстренные службы работают на территории НПЗ. В Самарской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали ТулуБрянскую область и Крым. В понедельник атаке беспилотников подверглась нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

    НПЗ в Сызрани уже подвергался атакам украинских БПЛА.

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