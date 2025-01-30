Израильская армия сообщила об освобождении семерых заложников

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), семеро заложников были освобождены и переданы представителям Красного Креста в секторе Газа, передает ТАСС. Среди освобожденных – двое израильтян и пятеро иностранных граждан.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, семеро заложников, в том числе двое израильтян и пятеро иностранных граждан, были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Телеканал Asharq сообщал, что палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными.