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Израильская армия сообщила об освобождении семерых заложников
Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), семеро заложников были освобождены и переданы представителям Красного Креста в секторе Газа, передает ТАСС. Среди освобожденных – двое израильтян и пятеро иностранных граждан.
«По информации, предоставленной Красным Крестом, семеро заложников, в том числе двое израильтян и пятеро иностранных граждан, были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Телеканал Asharq сообщал, что палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.
Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными.