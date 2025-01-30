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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 14:33 • Новости дня

    Израильская армия сообщила об освобождении семерых заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семеро заложников, включая двоих израильтян и пятерых иностранных граждан, освобождены из плена в секторе Газа и переданы Красному Кресту для последующей передачи израильским военным.

    Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), семеро заложников были освобождены и переданы представителям Красного Креста в секторе Газа, передает ТАСС. Среди освобожденных – двое израильтян и пятеро иностранных граждан.

    «По информации, предоставленной Красным Крестом, семеро заложников, в том числе двое израильтян и пятеро иностранных граждан, были переданы Красному Кресту и направляются к силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

    Телеканал Asharq сообщал, что палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными.

    28 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля

    Посол сообщила о начале возвращения россиян из Израиля после релокации

    Российские релоканты стали возвращаться из Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россияне, перебравшиеся в Израиль, стали возвращаться в Россию, отметила посол Симона Гальперин, подчеркнув, что некоторые граждане продолжают жить в обеих странах.

    По ее словам, россияне, которые релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию, передает ТАСС.

    Она отметила, что возвращение россиян связано с наличием у них работы и жизни в России.

    Гальперин подчеркнула, что у Израиля нет статистики по количеству вернувшихся, но факт возвращения очевиден. По ее словам, некоторые россияне оформляют гражданство Израиля и приезжают туда на время, но затем возвращаются в Россию.

    Посол также отметила, что существуют граждане, которые живут «на линии» между двумя странами. Израиль спокойно относится к двойному и даже тройному гражданству, что позволяет россиянам беспрепятственно проживать в обеих странах.

    Ранее президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил, что после начала спецоперации некоторые евреи уехали в Израиль, но большинство из них уже вернулись.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    29 января 2025, 15:53 • Новости дня
    Asharq: ХАМАС может отказаться освобождать заложников из-за действий Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Asharq.

    По информации  Asharq, ХАМАС может отказаться от освобождения заключенных, если поставки гуманитарной помощи в сектор Газа будут заблокированы, передает ТАСС. Источник телеканала заявил, что движение уведомило посредников о своих намерениях.

    «ХАМАС уведомил посредников, что если Израиль продолжит препятствовать ввозу товаров в сектор Газа, то это позволит движению не соблюдать обязательства по передаче заложников в четверг», – приводит телеканал слова собеседника.

    Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило израильские власти в нарушении условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сославшись на запрет палестинцам возвращаться на север анклава.

    Накануне МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа.

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    29 января 2025, 22:22 • Новости дня
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Трамп планирует подписать указ по депортации активистов, принимавших участие в антиизраильских протестах. Это коснется и иностранных студентов, имеющих образовательные визы.

    По данным NYP, указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, должен быть подписан в ближайшее время. Согласно документу, федеральные органы должны определить меры для противодействия антисемитизму, включая депортацию активистов, нарушивших законы. Органы обязаны представить свои рекомендации в течение 60 дней.

    Указ предусматривает, что Министерство юстиции займется расследованием антиизраильских акций, фактов антисемитскиз угроз и граффити в поддержку ХАМАС, в том числе в студенческих городках. Документ требует депортации иностранных граждан, включая иностранных студентов, участвовавших в антисемитских протестах.

    В 2023 году ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма.

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    30 января 2025, 02:31 • Новости дня
    США приостановили выделение 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС

    Трамп заявил о приостановке 50 млн долларов на презервативы для ХАМАС из-за бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    США прекратили выделение 50 млн долларов на закупку презервативов для ХАМАС, которые, как утверждается, использовались для изготовления бомб.

    США приостановили выделение 50 млн долларов, предназначенных для закупки презервативов для движения ХАМАС, передает РИА «Новости». По словам президента США Дональда Трампа, эти средства использовались для изготовления бомб. Трамп отметил, что это открытие привело к немедленной блокировке отправки денег в Газу.

    «В ходе этого процесса мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», – заявил Трамп во время выступления из Белого дома.

    Кроме того, США приостановили выделение 45 млн долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме (Бирме). Президент Трамп назвал эту сумму чрезмерной и выразил сомнения в целевом использовании таких стипендий.

    Ранее Белый дом сообщил о подписании Трампом указа о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике США. Это решение привело к приостановке деятельности гуманитарных организаций в ряде уязвимых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления США о заморозке финансирования программ федеральной помощи не отменило все ограничения, а устранило путаницу, возникшую после исков, сообщили в Белом доме.

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет The New York Times.

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

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    28 января 2025, 15:23 • Новости дня
    В Израиле заявили о планах запуска прямых рейсов из России в Эйлат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль рассчитывает на возобновление прямых рейсов авиакомпании Red Wings из России в Эйлат в марте-апреле, завил генеральный директор Министерства туризма еврейского государства Дани Шахар.

    Шахар отметил, что для этого уже состоялась встреча с генеральным директором Red Wings, на которой обсуждалось восстановление рейсов и их увеличение в Израиль, с особым акцентом на Эйлат, передает ТАСС.

    «Мы встречались с генеральным директором авиакомпании Red Wings и разговаривали о восстановлении полетов, увеличении их числа в Израиль с упором на Эйлат, наш теплый город», – сказал он, выразив надежду на возможность полетов уже в марте-апреле.

    В октябре Росавиация обновила рекомендации по полетам над Ближним Востоком.

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    27 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Израильская армия начала операцию в Тулькарме на Западном берегу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к операции в городе Тулькарм на Западном берегу Иордана, целью боевых действий названа «борьба с террористической активностью».

    Операция проводится совместно с силами пограничной полиции Израиля, передает ТАСС.

    Ранее палестинский Минздрав сообщал, что во время рейда в окрестностях Дженина израильские военные застрелили двухлетнюю девочку, ее мать получила ранение.

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    29 января 2025, 19:32 • Новости дня
    В ХАМАС анонсировали освобождение троих заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС в среду объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, оно пройдет 30 января, в четверг.

    Планируется освободить Арбеля Йехуда, Агама Бергера и Гади Мозеса, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.

    Ранее ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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    28 января 2025, 09:01 • Новости дня
    Израиль захватил иранского журналиста в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа израильские силы захватили корреспондента иранской гостелерадиокомпании, которого, по информации главы компании, заключили под стражу, сообщил глава телекомпании Пейман Джабали.

    По словам Джабали, иранский журналист был пойман израильскими властями и помещен под стражу, передает ТАСС.

    Джабали отметил, что журналист удерживается не в Газе, а на территории, которую Иран называет оккупированной.

    Семья корреспондента предпочла не придавать инцидент широкой огласке, однако надежда на его скорое освобождение остается.

    Ранее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа.

    Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    Движение ХАМАС обвинило Израиль в сбоях в выполнении соглашения по Газе.

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    28 января 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД Катара анонсировал второй этап переговоров в секторе Газа

    МИД Катара: Начало второго этапа переговоров в секторе Газа назначено на 3 февраля

    Tекст: Вера Басилая

    Второй этап переговоров начнется на 16-й день реализации соглашения о прекращении огня 3 февраля, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

    По словам аль-Ансари, второй этап переговоров между сторонами конфликта в секторе Газа начнется 3 февраля, на 16-й день после вступления в силу соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    Аль-Ансари сообщил, что штаб наблюдателей за соблюдением перемирия, состоящий из представителей Катара, Египта и США, не обнаружил нарушений, которые могли бы подорвать перемирие.

    Он также отметил, что в рамках договоренности между сторонами конфликта посредники, включая Катар, Египет и США, достигли соглашения об освобождении заложницы Эрбиль Йехуд до начала пятницы.

    В субботу ожидается запланированное освобождение других заложников, чьи имена уже предоставлены со стороны ХАМАС.

    Ранее в Катаре сообщили, что второй этап соглашения между ХАМАС и Израилем предполагает восстановление сектора Газа.

    Израильское армейское радио сообщило, что Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключенных, включая 70 депортированных в Египет.

    До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что четверо израильских заложниц были переданы представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа.

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    28 января 2025, 13:18 • Новости дня
    В Египте опровергли телефонные переговоры ас-Сиси и Трампа

    Египетский телеканал опроверг сообщения о переговорах ас-Сиси и Трампа о палестинцах

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о телефонных переговорах между президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Представитель телеканала заявил, что телефонные переговоры такого уровня всегда официально объявляются в соответствии с протоколом, а текущая информация в СМИ не является достоверной. Источник не уточнил, планируются ли такие переговоры Трампа и ас-Сиси в будущем, но подчеркнул важность осторожности при подготовке материалов на эту тему, учитывая «сложную ситуацию на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

    Ранее во вторник корреспондент портала Axios Барак Равид заявил в соцсети X, что Трамп якобы сообщил о разговоре с ас-Сиси. По словам Равида, якобы обсуждался вопрос переселения палестинцев из сектора Газа на египетскую территорию, и американский политик выразил надежду, что ас-Сиси и король Иордании Абдалла II согласятся на такой шаг.

    Египетский МИД резко осудил идею переселения палестинцев, назвав это нарушение их прав неприемлемым. Каир подчеркнул, что подобные действия могут подорвать региональную стабильность и привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Египетская сторона выразила свою озабоченность возможными последствиями для региона, если палестинский народ будет лишен своей земли.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Зампред ХАМАС Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

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    30 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Север сектора Газа вновь заселили более 500 тыс. палестинцев

    Более 500 тыс. палестинцев вернулись на север сектора Газа после открытия дорог

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

    Как сообщает ТАСС, более 500 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа. Это стало возможным благодаря открытию прибрежной дороги и дороги «Салах-эд-Дин» 27 января. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечает, что открытие дорог позволило восстановить перемещение между южными и северными районами сектора.

    Жители преодолевают пешком путь в 30 километров с юга на север анклава. Армия Израиля разрешила возвращение после подтверждения информации о жизни израильской гражданки Арбель Йехуд, удерживаемой движением ХАМАС. Ожидается, что она и еще одна заложница, Агам Бергер, а также «еще один похищенный», чье имя не раскрывается, вернутся в Израиль 30 января.

    Данное разрешение стало возможным благодаря соглашению между Израилем и ХАМАС, достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США. Глава катарского правительства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошла встреча членов политбюро ХАМАС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и обмена заложников на палестинских заключенных, бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, который пройдет 30 января, в четверг, и палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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    30 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

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    30 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Израильские власти остановили освобождение палестинских заключенных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские власти дали указание приостановить освобождение палестинских заключенных, запланированное в рамках обмена с движением ХАМАС.

    Власти Израиля поручили Управлению тюрем страны остановить освобождение палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    В воскресенье палестинские заключенные, освобожденные из израильских тюрем, были доставлены в Каир, где их встретили члены руководства ХАМАС и родственники.

    В четверг израильская армия сообщила об освобождении ХАМАС семерых заложников.

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    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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