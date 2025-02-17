Лавров сравнил ВСУ с гитлеровскими убийцами

Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже

Tекст: Дарья Григоренко

Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.