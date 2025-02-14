Представитель Общественной палаты сравнил преступления ВСУ с нацистскими

Tекст: Максим Попов

Как отметил Рогов в интервью ТАСС, в таких поселениях, как Русское Поречное, Коренево и Николаево-Дарьино, были зафиксированы случаи расстрела мирных жителей и убийства всех мужчин боевиками ВСУ.

Он подчеркнул, что подобные действия являются продолжением антирусской политики украинского режима, проводимой с 2014 года. По его мнению, преступления в Курской области демонстрируют реализацию идеологии, которая началась с Крыма и продолжилась на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Все это, по словам Рогова, направлено на уничтожение русских людей по национальному признаку.

Он также заявил, что история нацистских преступлений повторяется с участием подразделений, подобных полку «Азов» (признан террористической организацией в РФ), и украинских националистических батальонов. Рогов указал на необходимость работы правоохранительных органов и гражданского общества для наказания всех виновных и привлечения международного внимания к военным преступлениям.

Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.