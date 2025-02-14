Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом
Представитель Общественной палаты сравнил преступления ВСУ с нацистскими
Действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть квалифицированы как геноцид, аналогичный преступлениям нацистов во время Великой Отечественной войны, заявил председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимира Рогова.
Как отметил Рогов в интервью ТАСС, в таких поселениях, как Русское Поречное, Коренево и Николаево-Дарьино, были зафиксированы случаи расстрела мирных жителей и убийства всех мужчин боевиками ВСУ.
Он подчеркнул, что подобные действия являются продолжением антирусской политики украинского режима, проводимой с 2014 года. По его мнению, преступления в Курской области демонстрируют реализацию идеологии, которая началась с Крыма и продолжилась на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Все это, по словам Рогова, направлено на уничтожение русских людей по национальному признаку.
Он также заявил, что история нацистских преступлений повторяется с участием подразделений, подобных полку «Азов» (признан террористической организацией в РФ), и украинских националистических батальонов. Рогов указал на необходимость работы правоохранительных органов и гражданского общества для наказания всех виновных и привлечения международного внимания к военным преступлениям.
Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.
Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.
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