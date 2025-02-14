  • Новость часаМакрон призвал НАТО разработать стратегию безопасности Арктики
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар Зеленского по Порошенко сносит последнюю законную власть Украины
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    Авианосец США столкнулся с сухогрузом у берегов Египта
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    4 комментария
    14 февраля 2025, 03:12 • Новости дня

    Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом

    Представитель Общественной палаты сравнил преступления ВСУ с нацистскими

    Tекст: Максим Попов

    Действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть квалифицированы как геноцид, аналогичный преступлениям нацистов во время Великой Отечественной войны, заявил председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимира Рогова.

    Как отметил Рогов в интервью ТАСС, в таких поселениях, как Русское Поречное, Коренево и Николаево-Дарьино, были зафиксированы случаи расстрела мирных жителей и убийства всех мужчин боевиками ВСУ.

    Он подчеркнул, что подобные действия являются продолжением антирусской политики украинского режима, проводимой с 2014 года. По его мнению, преступления в Курской области демонстрируют реализацию идеологии, которая началась с Крыма и продолжилась на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Все это, по словам Рогова, направлено на уничтожение русских людей по национальному признаку.

    Он также заявил, что история нацистских преступлений повторяется с участием подразделений, подобных полку «Азов» (признан террористической организацией в РФ), и украинских националистических батальонов. Рогов указал на необходимость работы правоохранительных органов и гражданского общества для наказания всех виновных и привлечения международного внимания к военным преступлениям. 

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    Военные следователи установили личности пятерых солдат ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей Русского Поречного, среди которых Евгений Фабрисенко, взятый в плен в Суджанском районе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как привлечь внимание международной общественности к зверствам ВСУ в Курской области.

    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

    Коментарии (15)
    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2025, 20:41 • Новости дня
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО

    Рютте: НАТО обещало Украине членство, но не обговаривало сроки

    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс не давал обещаний киевскому режиму о членстве по итогам мирных переговоров с Москвой, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    «На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине будущее членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они определенно закончатся вступлением Украины в НАТО», – цитирует Рютте ТАСС.

    Он пояснил, что таких согласований не было, также не было подобных обещаний как части мирной сделки после окончания конфликта с Россией. По словам генсека, существуют разные способы дать гарантии безопасности для киевского режима, помимо участия в НАТО.

    Ранее Венгрия согласилась с позицией США о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2025, 17:27 • Новости дня
    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией

    Советник украинского министра Сак: Переговоры с Россией будут беспрецедентно сложными

    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что Киев ожидает беспрецедентно сложных переговоров с Россией.

    Он отметил, что ряд вопросов практически нерешаемы и могут стать серьезными препятствиями в процессе урегулирования конфликта. Одним из таких вопросов является членство Украины в НАТО, сообщает РИА «Новости».

    Юрий Сак подчеркнул: «Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например членство Украины в НАТО». По его словам, предстоящие переговоры представляют собой сложное испытание для Киева.

    Сак выразил уверенность, что, несмотря на все сложности, Украина продолжит стремиться к достижению своих целей. Однако он также отметил, что для успешного разрешения конфликта потребуется значительная поддержка международного сообщества, особенно в вопросах, связанных с безопасностью и суверенитетом страны.

    Кремль пока не определился с участниками переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности.

    Коментарии (10)
    13 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко

    Политолог Скачко: Порошенко использует введенные Зеленским санкции для победы на выборах

    Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проведение выборов президента на Украине становится все реальнее. Причина тому – возобновившийся контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Теперь Зеленский пытается устранить своего главного конкурента. Хотя на самом деле санкции, которые он ввел против экс-главы государства Петра Порошенко, могут обернуться против него самого, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский ввел санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), чтобы устранить главного конкурента на президентских выборах, проведение которых кажется все более реальным», – пояснил политолог Владимир Скачко. Однако на деле нынешние власти сами себя зарывают.

    «Экс-президент в силу своего опыта электоральных и политических игр не преминет воспользоваться ситуацией. Он может создать себе образ гонимого лидера, якобы способного привести Украину к европейской мечте», – указал аналитик. При этом для США не столь важная кандидатура президента страны.

    «Вашингтону необходимо создать хотя бы видимость реальных электоральных процессов. И не важно, кто в них будет участвовать. Поэтому на внутриполитические дрязги вроде санкций Белый дом не станет обращать внимание», – прогнозирует эксперт.

    «Однако, чтобы попытаться расположить к себе американские симпатии, Зеленский сейчас активно готовится торговать украинским недрами, которые ему не принадлежат. Он надеется убедить Трампа в своей проамериканской позиции и склонить США к помощи на выборах», – детализировал он. «С внутренней поддержкой тоже все непросто. Порошенко поддерживает олигархат, чего нельзя сказать про Зеленского, который вел борьбу с крупным бизнесом и рассорился с Игорем Коломойским», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Украины Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и других украинских политиков и предпринимателей.

    Им запрещено пользоваться и распоряжаться любыми активами, проводить торговые операции, передвигаться по Украине, пользоваться связью. Помимо этого, отдельным пунктом указаны «дополнительные меры в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля». Зеленский попросил руководящие органы ЕС и США ввести аналогичные ограничения.

    Он заявил, что «каждый, кто уничтожал нацбезопасность Украины и помогал России», должен понести ответственность. Порошенко же назвал санкции антиконституционными и политически мотивированными. По его словам, Зеленский «нанес колоссальный удар по внутреннему единству». Политик добавил, что обеспокоен тем, что «демонстративная зачистка политического поля» может сказаться на евроинтеграции Украины.

    На фоне рестрикций Верховная рада была вынуждена прервать заседание из-за возникшей потасовки. Депутат Ярослав Железняк опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором видно, как члены партии Порошенко «Европейская солидарность» вышли к трибуне парламента с плакатами в знак протеста. Они собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, спорили и кричали. «Без драки, но с толкотней», – отметил Железняк.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил в своем Telegram-канале, что заседание парламента закрыли спустя несколько минут. Он добавил, что фракция «Европейская солидарность» сразу после открытия заседания вышла на трибуну с плакатами, вызвав тем самым его быстрое завершение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

    Коментарии (9)
    13 февраля 2025, 09:49 • Новости дня
    В Крыму оценили слова главы Пентагона «о границах Украины»

    Первый замглавы парламента Крыма Цеков назвал признанием правды слова Хегсета о границах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично.

    Цеков прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года, передает РИА «Новости».

    По его словам, что шеф Пентагона фактически признал правду, добавив, что в Минобороны США наконец-то соглашаются с тем, что территории, вернувшиеся в состав России с 2014 года, навсегда воссоединились с исторической родиной.

    Цеков также отметил, что нынешнее заявление Хегсета является честным и лишенным обмана, что, как считает Цеков, ранее было характерно для команды предыдущего президента США Джо Байдена.

    Ранее министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что министр обороны отметил нереалистичность возврата Украины к границам до 2014 года с точки зрения США и подчеркнул желание американского президента завершить конфликт.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2025, 18:24 • Новости дня
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия считает Соединенные Штаты главным партнером в переговорах по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты являются основным визави для России в переговорах по украинскому вопросу, передает ТАСС. Он также отметил, что в ближайшие дни и недели планируется расширение рабочих контактов между Россией и США. Отвечая на вопрос о том, кто инициировал разговор, представитель Кремля напомнил о желании американского лидера позвонить Путину.

    «Президент США еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину, у него были такие заявления», – напомнил он.

    Отвечая на вопрос о том, что потенциальным местом переговоров лидеров РФ и США назывался Эр-Рияд, Песков отметил, что этот город в Саудовской Аравии действительно фигурировал в качестве места проведения встречи, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным, а Европейская комиссия назвала разговор президентов России и США началом урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко

    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, Медведчука и других лиц

    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) лишится государственных наград и активов по указу Владимира Зеленского, который ввел бессрочные санкции против политика.

    Согласно указу Владимира Зеленского, опубликованному на его сайте, введены бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают 17 ограничительных мер. В числе этих мер – запрет на приобретение земельных участков, ограничение торговых операций и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, передает ТАСС.

    Указ о санкциях касается не только Порошенко, но и ряда других лиц. В санкционный список попали бизнесмены Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), Константин Жеваго и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов. Эти лица также внесены в перечень экстремистов и террористов в России.

    Документ также упоминает о санкциях против экс-руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Он, как и Порошенко, лишился своих активов и наград.

    Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

    Порошенко вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

    Петр Порошенко, в свою очередь, обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

    Коментарии (5)
    13 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Молдавии заявил о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией, заключенного в 1998 году, о создании и функционировании культурных центров.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, подчеркивается, что решение принято «в ответ на провокации в виде падения беспилотников на территории Молдавии, ответственность за которые возложена на Россию», передает ТАСС.

    «В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении.

    Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

    Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 19:12 • Новости дня
    Число пропавших без вести на Украине удвоилось за год

    МККК зафиксировал удвоение числа пропавших без вести на Украине до 50 тысяч

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество пропавших людей, разыскиваемых Международным комитетом Красного Креста на Украине, увеличилось до 50 тыс., что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в 23 тыс. человек.

    Об этом заявил Душан Вуясанин, глава Бюро Центрального агентства МККК по розыску, занимающегося ситуацией на Украине. По его словам, год назад число пропавших без вести, задокументированных МККК, составляло 23 тыс. человек, сообщает ТАСС.

    В МККК также отмечают, что ежемесячно получают около 5 тыс. заявлений о пропавших в зоне конфликта людях, тогда как ранее это число составляло около 1 тыс. Подобный рост комитет связывает с обострением конфликта, а также с улучшением механизмов подачи заявлений. На сегодняшний день семьи разыскиваемых имеют возможность подавать запросы онлайн.

    Бюро Центрального агентства МККК, начавшее свою работу в марте 2022 года, функционирует как нейтральный посредник. Оно оказывает поддержку людям, которые разыскивают родственников по обе стороны фронта. Важной частью работы бюро является выполнение условий Женевских конвенций, которые обязывают стороны конфликта информировать МККК обо всех находящихся в их власти лицах. Это снижает риск безвестного исчезновения людей.

    Напомним, Российский Красный Крест нашел 1,2 тыс. человек, связь с которыми была потеряна в результате чрезвычайной ситуации в Курской области, установив судьбу 969 гражданских и 231 военнослужащего.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 14:53 • Новости дня
    На Украине отменили золотые и серебряные медали для школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине отменили награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, заменив их на запись «с отличием» в документах.

    Министерство образования и науки Украины отменило награждение золотыми и серебряными медалями выпускников одиннадцатых классов, передает ТАСС. Соответствующий приказ вступил в силу, и теперь вместо формулировки «золотая медаль» или «серебряная медаль» в документах будет стоять отметка «с отличием».

    Решение было поддержано Комитетом образования Верховной рады 11 сентября 2024 года, когда было рекомендовано прекратить изготовление и вручение медалей в школах. Депутат Верховной рады Наталья Пипа охарактеризовала медали как «анахронизм, существующий только в постсоветских странах». По ее мнению, экономия бюджетных средств также является важной причиной этой реформы.

    Пипа отметила, что за последние годы, на фоне пандемии коронавируса и военного конфликта, количество медалистов увеличилось, в то время как уровень знаний выпускников снижается. Отмена медалей должна стимулировать более честную и объективную оценку достижений школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.


    Коментарии (14)
    Главное
    В России решили создать три новых особых экономических зоны
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом
    Число пропавших без вести на Украине удвоилось за год
    Курс доллара впервые с сентября падал ниже 90 рублей
    Названы сроки освобождения россиянина Труфанова из плена ХАМАС
    Посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом
    Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............