Tекст: Валерия Городецкая

Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, заявил, что Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине, передает ТАСС.

«Когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями для того, чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчете на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», – заявил Лавров.

Министр также отметил роль США в конфликте на Украине, подчеркнув, что Россия не исключает возможность их помощи в его урегулировании. Он напомнил, что Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала и могут содействовать его разрешению. Однако, по его словам, действия Запада, включая накачивание Украины вооружениями, требуют ответного подхода в вопросах ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.