Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.6 комментариев
Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.
Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, заявил, что Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине, передает ТАСС.
«Когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями для того, чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчете на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», – заявил Лавров.
Министр также отметил роль США в конфликте на Украине, подчеркнув, что Россия не исключает возможность их помощи в его урегулировании. Он напомнил, что Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала и могут содействовать его разрешению. Однако, по его словам, действия Запада, включая накачивание Украины вооружениями, требуют ответного подхода в вопросах ответственности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.