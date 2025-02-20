  • Новость часаВ Раде сообщили о приостановке продаж США оружия Украине
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    Вашингтон подобрал для России удивительно приличного посла
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    Кабмин выделил 40 млрд рублей на помощь потерявшим жилье в Курской области
    Министр культуры Молдавии приравнял советских солдат к фашистским
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    8 комментариев
    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    20 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

    По его словам, Россия обладает преимуществами в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в связи с тем, что ВС России контролируют значительные территории в зоне конфликта, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «русские стремятся завершить войну».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги

    Уолтц заявил, что США не потерпят критики Киева из-за выдвинутых Вашингтоном требований

    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News и последовало за недовольством Киева в ответ на экономические инициативы Вашингтона.

    Уолтц подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Ране США потребовали от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов, чтобы взять под контроль важные месторождения, порты, нефть и газ, а также инфраструктуру.

    Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности и угрозы превращения Украины в сырьевой хаб.

    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских властей. США заявили о намерении вернуть вложенные средства, подчеркнув участие в восстановлении экономики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

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    20 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления Евросоюзом
    @ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает контроль и централизацию власти, ограничивая свободу действий своих коллег и создавая президентский стиль управления, пишет Politico.

    В день инаугурации президента США Дональда Трампа коммуникационные советники комиссаров ЕС получили строгие указания от кабинета фон дер Ляйен, передает Politico.

    Им разрешили только репостить сообщение главы Европейской комиссии без добавления собственных слов. Этот случай отражает растущий контроль, который фон дер Ляйен осуществляет над комиссией, как отмечает ряд источников в ЕС.

    Фон дер Ляйен, начинающая второй пятилетний срок, усиливает централизованный подход в управлении, который многие видят как переход к президентской модели. Это сопровождается ограничением свободы действий комиссаров и уменьшением числа представителей организации. Например, ее команда скрыла информацию о ее болезни пневмонией в январе.

    Кроме того, фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer, связанную с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, что вызвало критику омбудсмена ЕС. Она также ограничила доступ к определенным документам, что вызвало протесты со стороны экологической организации ClientEarth.

    Критики указывают на излишнюю централизованность в принятии решений, включая планы по контролю над фондом ЕС в 1,2 трлн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что ЕК планирует увеличить оборонные расходы и военные возможности Киева. Также она заявила о вступлении мира в период жесткой конкуренции за ресурсы и технологии

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    20 февраля 2025, 03:24 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    @ Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, заявил президент США Дональд Трамп. Он также возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Президент США заявил, что «сделка была», но украинские власти «сорвали эту сделку». «Они сорвали ее два дня назад», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он заявил, что намерен «возродить» сделку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он отверг заявления киевских властей о неточности его слов, касающихся низкого уровня популярности Владимира Зеленского на Украине.

    Как подчеркнул глава американского государства, «Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

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    20 февраля 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву

    Вэнс указал на превосходство России на Украине и призвал к миру

    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Вэнс заявил о значительном истощении европейских оружейных складов и индустриальной базы, передает РИА «Новости». По его словам, Россия обладает численным превосходством в силе и оружии на Украине, что останется неизменным вне зависимости от дальнейших западных поставок.

    В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что президент США придерживается фактов, а не домыслов, и указал на то, что дальнейшая помощь Запада вряд ли изменит ситуацию на Украине. Критиков текущего подхода США он спросил, знают ли они о проблемах с промышленным потенциалом Европы.

    Вэнс призвал к началу мирных переговоров, подчеркивая необходимость стремления к миру в текущей обстановке.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

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    20 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области

    Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка о ситуации в Курской области

    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ходе разговора командиры доложили о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности, передает ТАСС.

    Он добавил, что командиры рассказали о положении дел на территориях, где происходит вклинивание противника в Курской области. «Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на этих территориях», – заявил Песков.

    В среду Путин заявил, что ему доложили о пересечении бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

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    20 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Венгрия решила не поддерживать продление санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС продление санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддержит на встрече глав МИД ЕС решение о продлении санкций против России, считая, что это может помешать российско-американским переговорам по Украине, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Сийярто в интервью телекомпании М1 сообщил, что его страна откажется поддержать продление индивидуальных санкций ЕС против России. Венгрия считает, что подобное решение может осложнить российско-американские переговоры по Украине. Сийярто подчеркнул, что встреча глав внешнеполитических ведомств ЕС состоится 24 февраля в Брюсселе, но Венгрия выступает против спешного принятия решения о санкциях, передает ТАСС.

    Санкции против российских физических и юридических лиц истекают 15 марта, однако представители ЕС намерены принять решение об их продлении уже в конце февраля. Венгрия предлагает подождать до марта, чтобы дать возможность успешного начала переговоров между Россией и США. Сийярто также отметил, что страна не допустит решений, которые могут осложнить эти переговоры.

    «Мы не согласимся на продление в понедельник, и поэтому никаких решений Евросоюза на этот счет не будет», – заявил Сийярто, подчеркивая, что у ЕС есть возможность подождать с решением до марта.

    В среду Сийярто выразил надежду, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

    Премьер Британии Кир Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России, а госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине.

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    20 февраля 2025, 03:54 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на вопрос о том, когда он «встретится с Путиным»

    Путин ответил шуткой на оговорку журналиста о сроках встречи с президентом США

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист, задавая вопрос президенту России Владимиру Путину о вероятной встрече с главой американского государства, оговорился и спросил, когда российский лидер «встретится с Путиным». Президент ответил шуткой.

    «А когда вы уже с Путиным встретитесь?» – задал вопрос журналист. Затем он, исправившись, повторно задал вопрос о сроках встречи с Дональдом Трампом. Путин, отвечая на оговорку, улыбнулся и пошутил: «Каждый день! В зеркало смотрюсь», – передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    20 февраля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

    Уолтц: Интересы Москвы и Вашингтона совпали в стремлении к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования на Украине совпадают.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о совпадении интересов России и Соединенных Штатов в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. По словам Уолтца, обе страны заинтересованы в прекращении конфликта, несмотря на существующие разногласия между Москвой и Киевом.

    «Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», – сказал Уолтц.

    Помощник президента США также подчеркнул значимость исторического телефонного разговора между российским и американским президентами, и мер по укреплению доверия после освобождения Марка Фогеля.

    Ранее Уолтц заявил, что все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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