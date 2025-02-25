Верховная рада со второго раза утвердила продление полномочий Зеленского до новых выборов

Tекст: Вера Басилая

Железняк заявил, что Верховная рада Украины со второй попытки приняла постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский будет продолжать исполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Также в документе подчеркивается, что действующее военное положение не позволяет провести выборы в соответствии с конституцией. Однако, как сообщил Железняк, украинский народ един во мнении о необходимости проведения выборов после завершения конфликта.

Ранее в понедельник Верховная рада Украины не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского из-за недостаточного количества голосов.

До этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Президент России Владимир Путин заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины. При этом Путин также отметил, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в два раза превосходит уровень доверия жителей Украины к Зеленскому.