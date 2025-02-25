Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Рада со второго раза утвердила продление полномочий Зеленского
Верховная рада со второго раза утвердила продление полномочий Зеленского до новых выборов
Верховная рада со второго раза поддержала решение о продлении полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского до избрания нового президента Украины, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Железняк заявил, что Верховная рада Украины со второй попытки приняла постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, передает ТАСС.
По его словам, Зеленский будет продолжать исполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины. Также в документе подчеркивается, что действующее военное положение не позволяет провести выборы в соответствии с конституцией. Однако, как сообщил Железняк, украинский народ един во мнении о необходимости проведения выборов после завершения конфликта.
Ранее в понедельник Верховная рада Украины не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского из-за недостаточного количества голосов.
До этого президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».
Президент России Владимир Путин заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины. При этом Путин также отметил, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в два раза превосходит уровень доверия жителей Украины к Зеленскому.