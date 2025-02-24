Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга Залужного над уровнем доверия к Зеленскиму

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево, поделился с журналистами данными о популярности украинских политических лидеров, передает ТАСС. Президент России отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного политического соперника Валерия Залужного, которого экс-руководитель ВСУ сослали в Лондон.

«У Зеленского рейтинг, по нашим данным, – а они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины», – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в скорейшем достижении мира на Украине, но Зеленский препятствует этому процессу. По мнению Путина, действующий президент США Джо Байден и руководство России хотят завершить конфликт, но Зеленский стоит на пути достижения этой цели.

Также Путин выразил уверенность, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, так как мирное соглашение потребует отмены военного положения и проведения выборов на Украине. Президент России считает, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с РФ.

По мнению Путина, сохранение власти Зеленского в Киеве выгодно России, поскольку это способствует разложению украинской государственности, однако для укрепления Украины нужно действовать в другом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, подчеркнув, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях. Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.