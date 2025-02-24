Путин выразил уверенность в нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил абсолютную уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине. По мнению Путина, рейтинг экс-главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного вдвое выше, чем у Зеленского, что делает его более вероятным кандидатом. Кроме того, поддержка Залужного со стороны других политических деятелей может полностью лишить Зеленского шансов на победу.

Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин.

Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного над уровнем доверия жителей страны к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.