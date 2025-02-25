Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали пять человек
На юго-западе Москвы пять человек пострадали в результате пожара в подъезде жилого дома
На юго-западе Москвы в подъезде многоэтажного жилого дома произошел пожар, пять человек получили отравление угарным газом, сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, пять человек пострадали в результате пожара, который произошел в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, все пострадавшие надышались угарным газом, передает ТАСС.
Ранее в начале февраля в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находились студии и мастерские.
Сообщалось, что за медицинской помощью при пожаре на электрозаводе обратились 16 человек.