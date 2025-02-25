При пожаре в многоэтажке в Москве пострадали пять человек

На юго-западе Москвы пять человек пострадали в результате пожара в подъезде жилого дома

Tекст: Вера Басилая

По предварительным данным, пять человек пострадали в результате пожара, который произошел в подъезде многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, все пострадавшие надышались угарным газом, передает ТАСС.

Ранее в начале февраля в Москве загорелось здание бывшего электрозавода, где находились студии и мастерские.

Сообщалось, что за медицинской помощью при пожаре на электрозаводе обратились 16 человек.