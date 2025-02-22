События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.2 комментария
ХАМАС передало Красному Кресту трех израильских заложников
В лагере Нусейрат в секторе Газа палестинское движение ХАМАС передало троих израильских заложников представителям Красного Креста.
По данным телеканала Al Jazeera, в лагере Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, палестинское движение ХАМАС передало Красному Кресту троих израильских заложников, передает РИА «Новости». Освобожденные – Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.
Следующим освобожденным заложником станет Хишам ас-Саид. Его передача запланирована на субботу, и она пройдет отдельно в городе Газа.
По информации СМИ, Хишам ас-Саид – араб-бедуин из Израиля, который удерживается в секторе Газа с 2015 года.
Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что освобожденные в секторе Газа двое израильских заложников переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста и направляются в сторону израильских военных.
До этого палестинская группировка ХАМАС передала тело израильской заложницы Шири Бибас Международному комитету Красного Креста.