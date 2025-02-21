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ХАМАС передал Красному Кресту тело израильской заложницы Шири Бибас
ХАМАС передал тело заложницы Шири Бибас Красному Кресту через «Бригады аль-Кассама»
Палестинская группировка ХАМАС передала тело израильской заложницы Шири Бибас Международному комитету Красного Креста, сообщил телеканал Al Jazeera.
Телеканал Al Hadath сообщил, что передачей останков занималось военное крыло ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», тело израильской заложницы Шири Бибас было отдано сотрудникам Международного комитета Красного Креста, передаетТАСС.
Между тем, в телеграм-канале ХАМАС появилось заявление, в котором движение отвергает обвинения в убийстве детей Шири Бибас. ХАМАС назвал заявления об убийстве 9-месячного Кфира и 4-летнего Ариэля ложью и возложил ответственность за их гибель на израильское правительство.
Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о намерении расследовать подмену тела израильской заложницы Шири Бибас, потребовав от Израиля вернуть останки, переданные вместо него.
ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении соглашения, так как они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас.