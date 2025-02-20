Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.0 комментариев
ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту
МККК получил тела четырех израильских заложников от ХАМАС в секторе Газа
ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС передало останки четырех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает ТАСС.
Среди погибших были самые юные заложники – девятимесячный Кфир Бибас и его четырехлетний брат Ариэль. Передача состоялась в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Автомобили МККК, в которых находились тела, покинули Хан-Юнис после церемонии передачи. По данным египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», машины направляются к местам дислокации израильских военных. Кадры, транслируемые телеканалом, подтвердили, что передача останков была организована палестинскими радикалами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС не начали переговоры по второму этапу перемирия в Газе, несмотря на текущие усилия. В Газе освободили заложников, включая россиянина Труфанова, и их передали Красному Кресту для дальнейшего сопровождения. ХАМАС достиг соглашения с Египтом о продолжении сделки, что может стать шагом к дальнейшим переговорам.