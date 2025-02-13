За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
СМИ: ХАМАС достиг соглашения с Египтом о продолжении сделки
Jerusalem Post: ХАМАС достиг соглашения с Египтом о продолжении сделки
Палестинское движение ХАМАС договорился с египетскими посредниками о продолжении соглашения с Израилем по Газе, включающем режим прекращения огня и освобождение заложников, при поддержке гуманитарной помощи и топлива, пишет The Jerusalem Post.
По данным газеты, ХАМАС достиг соглашения с египетскими посредниками о сохранении договоренностей с Израилем, передает ТАСС.
Газета ссылается на источники катарской новостной организации Al-Araby Al-Jadeed, отметившие, что сделка будет исполнена в ее первоначальной форме.
Для продолжения сделки Израиль и ХАМАС согласовали, что в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь и топливо.
Отмечается, что поставки начнутся в четверг, после чего ХАМАС намерен освободить троих заложников в субботу. Это является ключевым элементом договоренности между сторонами.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля.
Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда сообщил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».