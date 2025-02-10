Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.7 комментариев
ХАМАС отложило освобождение заложников
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня и перенесло освобождение заложников из сектора Газа.
Заложники должны были вернуться домой 15 февраля, однако, как заявил представитель военного крыла ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда, процесс освобождения был перенесен из-за нарушений Израилем условий соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.
Абу Убайда отметил, что «на протяжении последних трех недель противник постоянно нарушал условия сделки». Он сообщил, что освобождение заложников отложено до дальнейшего уведомления, и призвал Израиль придерживаться норм соглашения, а также компенсировать ущерб, нанесенный за последние недели.
В субботу боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, в то время как Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.
Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал состояние освобожденных заложников ужасающим.