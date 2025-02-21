Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при передаче тела заложницы
Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС передал тело неизвестной вместо заложницы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в жестоком нарушении соглашения, заявив, что они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в подлоге при передаче тела заложницы. Вместо тела Шири Бибас радикалы передали труп неизвестной жительницы Газы. Это произошло в рамках соглашения по обмену заложниками, условия которого были нарушены, передает ТАСС.
В заявлении, распространенном канцелярией главы правительства, Нетаньяху назвал действия ХАМАС «жестоким и подлым нарушением». Он подчеркнул, что радикалы не только похитили членов семьи Бибас, но и не позволили матери быть рядом со своими детьми. «Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ», – отметил премьер-министр.
Кроме того, Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит полную цену» за свои действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху поручил армии Израиля провести контртеррористическую операцию. ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа. Израиль и ХАМАС не начали переговоры по второму этапу перемирия в Газе.