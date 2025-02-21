Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
ХАМАС пообещало разобраться с подменой тела израильтянки
Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении расследовать подмену тела израильской заложницы Шири Бибас, потребовав от Израиля вернуть останки, переданные вместо него.
Движение ХАМАС пообещало разобраться в ситуации с подменой тела израильской заложницы Шири Бибас и потребовало от Израиля вернуть останки, переданные вместо него, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в телеграм-канале движения.
В заявлении ХАМАС отмечается, что тела могли быть перепутаны в процессе разбора завалов на месте обстрела, поскольку в месте содержания заложников находились также и палестинцы. ХАМАС намерен проинформировать посредников о результатах расследования и настаивает на возврате останков, как заявляет Израиль, палестинки, погибшей при бомбардировках Газы.
Кроме того, представитель военного крыла ХАМАС, «Бригады Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда опубликовал список заложников, которых планируется освободить 22 февраля. Среди них числятся Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт и Таль Шохам, похищенные после нападения на Израиль 7 октября 2023 года, а также Авера Менгисту и Хишам ас-Сейид, которые находятся в секторе с 2014 и 2015 годов соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста останки четырех израильских заложников, включая двух детей, в секторе Газа.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении соглашения, так как они передали тело неизвестной жительницы Газы вместо заложницы Шири Бибас.
Между тем спецпосланник американского президента Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожено, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.