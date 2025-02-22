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    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    22 февраля 2025, 15:38 • Новости дня

    Полковник США призвал уничтожить неонацистов на Украине

    Полковник Макгрегор заявил о необходимости устранения неонацистов для мира на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    По его словам, для достижения мира на Украине необходимо «безжалостно уничтожить неонацистские элементы», передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что эти группы представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, так как за ними тянется «длинный шлейф кровавых преступлений».

    Полковник также призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку этих групп, заявив, что «Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам».

    Его заявление прозвучало в контексте растущих напряженностей в регионе и обсуждений о роли различных группировок в конфликте.

    Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    22 февраля 2025, 02:34 • Новости дня
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

    Илон Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Москвой

    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов.

    Маск заявил, что украинское правительство «зашло слишком далеко», передает ТАСС,

    Он отметил, что «бесконечные смерти в окопах» являются неправильными, а у тех, кто продолжает поддерживать такие действия, «нет ни эмпатии, ни мозгов».

    Ранее Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, обвиняя его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти, а также выразил недовольство фотосессией Владимира и Елены Зеленских для Vogue в 2022 году, когда молодые люди гибли в окопах.

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    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    В офисе президента Украины подтвердили отказ подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Подписание соглашения о редкоземельных металлах сегодня не состоится, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

    По его словам, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». В связи с этим Зеленский не готов принимать документ в его нынешнем виде.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

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    21 февраля 2025, 22:37 • Новости дня
    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора, подозреваемый задержан

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Одессы был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры обороны Южного региона, в результате чего пострадал прохожий и задержан подозреваемый, сообщила СБУ.

    В Одессе был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры Украины, при этом пострадал прохожий, передает ТАСС.

    Подозреваемым оказался 18-летний житель Одессы. По версии СБУ, он подготовил и установил под машину самодельное взрывное устройство, эквивалентное 300 г тротила и оснащенное поражающими элементами. Взрывное устройство привело к повреждению автомобиля и нанесло ранения случайному прохожему.

    Против задержанного выдвинуто обвинение по статье о теракте, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины и национальная полиция продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства случившегося.

    Ранее на украинской территории за 2024 год зарегистрировали более 340 поджогов автомобилей военнослужащих.

    В ноябре СБУ задержала подозреваемых в попытке поджечь военный вертолет в Полтавской области.

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

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    22 февраля 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Воздушных сил Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных БПЛА и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала проведения спец операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44190 беспилотников, 596 ЗРК, 21698 танков и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, 21948 орудий полевой артиллерии и минометов, 32033 единицы спецтехники.

    Отметим, что с начала недели средствами ПВО уже были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    Кроме того  15 по 21 февраля ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, поразив объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК Украины.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    21 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов

    Депутат Горелкин предложил не удалять треки на украинском из музыкальных российских сервисов

    Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские музыкальные сервисы не должны удалять треки на украинском языке, несмотря на инициативу Украины запретить русскоязычные песни на своих стриминговых платформах, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Горелкин считает, что российские музыкальные сервисы не должны принимать симметричные меры в ответ на инициативу Украины запретить песни на русском языке. Он считает, что правильный подход в этом случае заключается в том, чтобы, напротив, расширить доступ к дополнительным платформам за границей, таким как «Яндекс. Музыка», передает ТАСС.

    Горелкин отметил: «Считаю, что правильный ответ на эту враждебную инициативу не должен быть симметричным. Российским музыкальным сервисам не нужно вычищать из своих баз треки на украинском языке».

    Ранее кабмин Украины выдвинул предложение о запрете русскоязычных песен на таких платформах, как Apple Music и Spotify. Эта инициатива является частью курса по вытеснению русского языка, который Украина проводит с 2014 года, по ограничению использования русского языка и других языков национальных меньшинств.

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    22 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.

    По словам Коваленко, США не намерены отключать системы спутниковой связи Starlink у Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru». Он также заявил, что в случае крайней необходимости украинская армия располагает и другими средствами связи, которые эффективно работают на линии фронта.

    «Во-первых, не отключат. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – цитирует Коваленко телеканал ТСН.

    Агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил о шоке от враждебной политики США к России при президентстве Барака Обамы.

    Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.

    Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.

    По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    22 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки

    Reuters: США отключат Starlink Украине при отказе Зеленского от сделки

    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Александра Юдина

    США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, пишет Reuters.

    По данным издания, США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к Starlink, если Зеленский не подпишет соглашение о критически важных для страны полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    По данным источников, обсуждение этого вопроса произошло на фоне стремления Вашингтона получить доступ к богатым запасам полезных ископаемых на территории Украины.

    «Потеря Starlink была бы сильнейшим ударом для Украины», – отметил источник агентства.

    Система спутникового интернета Starlink считается жизненно важной для украинских вооруженных сил, обеспечивая надежную связь и координацию в условиях конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон. Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам.

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    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

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    21 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Le Point: Трамп посетит Москву 9 мая

    Le Point: Президент США приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы, сообщил французский журнал Le Point.

    Издание пишет, что президент США намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, он будет присутствовать на московских трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    22 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, используя данные авиационного наводчика, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило, что экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости».

    Удар был нанесен в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север». По словам представителей ведомства, пилоты выполнили пуск ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком.

    «После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника», – говорится в в сообщении Минобороны.

    По данным Минобороны за пятницу, за сутки ВСУ потеряли более 250 солдат в этом направлении. Также противник лишился БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

    Ранее в Генштабе России заявили, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.

    В Минобороны сообщили, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих.

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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