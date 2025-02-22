Подполковник ВС США Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине

Tекст: Александра Юдина

Дэвис выразил критику в адрес западных стран из-за их неспособности адекватно оценивать ситуацию в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

В своем сообщении он отметил, что «в этой войне с самого начала было невозможно победить», но западные лидеры и администрация президента США продолжают игнорировать сложившиеся реалии.

По его словам, они либо не способны, либо не хотят признавать действительность, предпочитая настаивать на эскалации войны.

Дэвис подчеркнул, что такие действия лишь усугубляют ситуацию, добавляя, что отсутствие трезвого взгляда на происходящее приводит к дальнейшему ухудшению конфликта.

Он призвал руководство западных стран пересмотреть свои подходы и принять более реалистичные решения относительно ситуации на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».