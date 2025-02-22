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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    10 комментариев
    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня

    В США признали отсутствие понимания в начале конфликта на Украине

    Подполковник ВС США Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о неспособности Запада признать реальность конфликта на Украине, подчеркнув, что с самого начала война была непобедимой.

    Дэвис выразил критику в адрес западных стран из-за их неспособности адекватно оценивать ситуацию в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении он отметил, что «в этой войне с самого начала было невозможно победить», но западные лидеры и администрация президента США продолжают игнорировать сложившиеся реалии.

    По его словам, они либо не способны, либо не хотят признавать действительность, предпочитая настаивать на эскалации войны.

    Дэвис подчеркнул, что такие действия лишь усугубляют ситуацию, добавляя, что отсутствие трезвого взгляда на происходящее приводит к дальнейшему ухудшению конфликта.

    Он призвал руководство западных стран пересмотреть свои подходы и принять более реалистичные решения относительно ситуации на Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом

    Союзники Украины в США сказали Зеленскому принять сделку по минералам ради спасения отношений с Трампом

    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Союзники Украины в США советуют Владимиру Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, предложенной США, чтобы улучшить отношения с президентом Дональдом Трампом и обеспечить американскую поддержку, пишет Politico.

    Союзники Украины в Вашингтоне предлагают Зеленскому спасти отношения с Белым домом, приняв американское предложение по редкоземельным ресурсам, в рамках которого Украине предлагается передать 50% владения месторождениями редкоземельных минералов американским компаниям, передает Politico.

    Критики сделки, включая европейских чиновников, считают ее формой шантажа, особенно в условиях, когда Украина зависит от помощи США. Они указывают, что сделка навязывается Украине как компенсация за уже предоставленную помощь.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    Тем не менее, некоторые проукраинские республиканцы поддерживают сделку, видя в ней возможность для укрепления долгосрочной безопасности Украины.

    Во время встречи с Трампом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог обсудил возможность возобновления сделки, однако детали не были обнародованы. Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к заключению инвестиционного и безопасного соглашения с США, но не упомянул редкоземельные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    22 февраля 2025, 02:34 • Новости дня
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

    Илон Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Москвой

    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов.

    Маск заявил, что украинское правительство «зашло слишком далеко», передает ТАСС,

    Он отметил, что «бесконечные смерти в окопах» являются неправильными, а у тех, кто продолжает поддерживать такие действия, «нет ни эмпатии, ни мозгов».

    Ранее Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, обвиняя его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти, а также выразил недовольство фотосессией Владимира и Елены Зеленских для Vogue в 2022 году, когда молодые люди гибли в окопах.

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    21 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дальнейшее спонсирование Киева США нецелесообразно, так как это приводит к коррупции и малоэффективно, что признано уже самим Вашингтоном.

    Песков заявил, что дальнейшее финансирование Киева Вашингтоном не имеет смысла. Он отметил, что спонсирование войны против России не только неэффективно, но и является источником коррупции, передает ТАСС.

    «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», – подчеркнул Песков, отзываясь на критику в адрес властей Киева.

    Он также добавил, что это признание со стороны США, предъявляющих претензии киевским властям, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении выделяемыми средствами. Песков напомнил, что данные средства не оправдывают ожидания и не демонстрируют значительных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

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    21 февраля 2025, 22:37 • Новости дня
    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

    В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора, подозреваемый задержан

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Одессы был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры обороны Южного региона, в результате чего пострадал прохожий и задержан подозреваемый, сообщила СБУ.

    В Одессе был взорван автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры Украины, при этом пострадал прохожий, передает ТАСС.

    Подозреваемым оказался 18-летний житель Одессы. По версии СБУ, он подготовил и установил под машину самодельное взрывное устройство, эквивалентное 300 г тротила и оснащенное поражающими элементами. Взрывное устройство привело к повреждению автомобиля и нанесло ранения случайному прохожему.

    Против задержанного выдвинуто обвинение по статье о теракте, ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины и национальная полиция продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства случившегося.

    Ранее на украинской территории за 2024 год зарегистрировали более 340 поджогов автомобилей военнослужащих.

    В ноябре СБУ задержала подозреваемых в попытке поджечь военный вертолет в Полтавской области.

    На Украине полиция зафиксировала серию диверсий с использованием взрывчатки и «растяжек» против своих сотрудников, что привело к усилению мер безопасности.

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    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

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    21 февраля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за последниe сутки освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден пункт Свердликово Курской области.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    На харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 бронемашин. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, три машины РСЗО, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области и Ямполовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Березовка и Надеждинка ДНР.

    Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая немецкий танк Leopard, 28 бронемашин, из них шесть американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое ДНР.

    Было нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты теробороны.

    Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких танка Leopard, 13 бронемашин и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на этой неделе, 18 февраля, российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.

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    21 февраля 2025, 14:57 • Новости дня
    Генштаб Бельгии отложил поставку F-16 Киеву на год

    Поставки F-16 Украине перенесли на конец 2025 года из-за задержек F-35 для Бельгии

    Генштаб Бельгии отложил поставку F-16 Киеву на год
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник бельгийского Генштаба заявил о переносе поставки F-16 Киеву минимум на год из-за задержек с получением Бельгией самолетов F-35.

    Поставка первых F-16 Киеву откладывается до конца 2025 года из-за задержек с получением Бельгией новых F-35 из США, сообщает ТАСС. Генерал от авиации Фредерик Вансина рассказал, что все сроки сдвигаются, так как F-35 начнут поступать лишь к концу текущего года, а полная операционная готовность ожидается в 2027 году.

    Несмотря на задержки, Вансина не считает это большой проблемой. Он отметил, что освободившееся время можно использовать для подготовки украинских пилотов и техников. Наличие боевых самолетов становится бессмысленным без соответствующего персонала.

    Сложности с передачей F-16 связаны и с отсутствием запчастей. Бельгия запросила у Lockheed дополнительные детали, но получила отказ. Другие страны, использующие F-16, также отказываются делиться своими запасами, понимая, что восполнить их невозможно.

    Генерал подчеркнул, что срок службы F-16 ограничен 8 тыс. часами налета. Использование самолетов сверх этого срока осуществляется на страх и риск страны. Бельгия закупала F-16 у США с 1978 по 1993 годы, и сейчас у нее остается около 40 таких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США одобрил 266,4 млн долларов на обслуживание и поддержку истребителей F-16 на Украине, а Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов для этих самолетов.

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    21 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов

    Депутат Горелкин предложил не удалять треки на украинском из музыкальных российских сервисов

    Песни на украинском языке предложили не удалять из российских музыкальных сервисов
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские музыкальные сервисы не должны удалять треки на украинском языке, несмотря на инициативу Украины запретить русскоязычные песни на своих стриминговых платформах, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Горелкин считает, что российские музыкальные сервисы не должны принимать симметричные меры в ответ на инициативу Украины запретить песни на русском языке. Он считает, что правильный подход в этом случае заключается в том, чтобы, напротив, расширить доступ к дополнительным платформам за границей, таким как «Яндекс. Музыка», передает ТАСС.

    Горелкин отметил: «Считаю, что правильный ответ на эту враждебную инициативу не должен быть симметричным. Российским музыкальным сервисам не нужно вычищать из своих баз треки на украинском языке».

    Ранее кабмин Украины выдвинул предложение о запрете русскоязычных песен на таких платформах, как Apple Music и Spotify. Эта инициатива является частью курса по вытеснению русского языка, который Украина проводит с 2014 года, по ограничению использования русского языка и других языков национальных меньшинств.

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    22 февраля 2025, 09:54 • Новости дня
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    СК задокументировал факт поставок оружия Украине от западных стран
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет задокументировал факты поставок вооружения Украине от ряда западных стран и преступлений украинских военнослужащих.

    В Telegram-канале ведомства указано, что СК совместно с Минобороны зафиксировал поставки вооружения украинской стороне, которые осуществлялись из Великобритании, Германии, Франции, Канады, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии, Эстонии и ряда других стран.

    На заседании также сообщили о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими. В частности, в марте 2022 года на территории близ аэропорта Мариуполя помощник гранатометчика полка «Азов»* (признан террористической организацией в России) Руслан Шевченко и его сослуживцы с позывными Чумак и Безумный расстреляли троих мирных жителей.

    Кроме того, в суд направлено уголовное дело для заочного рассмотрения по обвинению украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Они обвиняются в публичных призывах к уничтожению русских по национальному признаку.

    Ранее Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов.

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    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Коментарии (13)
    22 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки

    Reuters: США отключат Starlink Украине при отказе Зеленского от сделки

    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Александра Юдина

    США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, пишет Reuters.

    По данным издания, США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к Starlink, если Зеленский не подпишет соглашение о критически важных для страны полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    По данным источников, обсуждение этого вопроса произошло на фоне стремления Вашингтона получить доступ к богатым запасам полезных ископаемых на территории Украины.

    «Потеря Starlink была бы сильнейшим ударом для Украины», – отметил источник агентства.

    Система спутникового интернета Starlink считается жизненно важной для украинских вооруженных сил, обеспечивая надежную связь и координацию в условиях конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон. Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам.

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    22 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил о шоке от враждебной политики США к России при президентстве Барака Обамы.

    Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.

    Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.

    По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    21 февраля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский под нажимом Трампа подпишет договор с США по минералам

    Политолог Корнилов: Зеленский тянет время вокруг сделки с США по минералам в надежде на Европу

    Эксперт: Зеленский под нажимом Трампа подпишет договор с США по минералам
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский тянет время по сделке о полезных ископаемых в надежде на то, что Европа все-таки уговорит президента США Дональда Трампа снизить давление на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что Вашингтон передал Киеву «улучшенный» вариант соглашения о добыче минералов.

    «В прошлом году Зеленский сам предлагал Штатам полезные ископаемые в рамках «плана победы». Сейчас Трамп разыгрывает эту карту для собственного пиара, чтобы показать контраст его команды с предыдущей администрацией. Так, если Байден многое давал бесплатно, то республиканцы подсчитывают каждый доллар и гарантируют, что американских налогоплательщиков не обманут», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Более того, насколько я понимаю, объемы ресурсов на Украине серьезно переоценены. И США не могут этого не понимать. Судя по всему, для Белого дома это чисто репутационная история», – указал спикер. Тем временем, продолжает аналитик, Киев делает вид, что якобы внезапно осознал: в первом соглашении полезные ископаемые не привели к гарантиям безопасности для Украины.

    «Для Трампа сделка – это своего рода расплата за уже поставленные вооружения и переданные деньги. Для Зеленского это стало шоком», – допустил эксперт. «Киеву эта игра нужна для того, чтобы потянуть время. От этого и звучат противоречивые заявления – сначала на Банковой готовы подписать соглашение, а потом их не устраивают некие пункты. Зеленский надеется, что Европа уговорит Трампа снизить давление на Украину», – заметил аналитик. «Тем не менее я допускаю, что Зеленский под нажимом Трампа все-таки подпишет так называемую улучшенную версию документа», – резюмировал Корнилов.

    Ранее Вашингтон предоставил Киеву «улучшенный» проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, отклонив его первоначальное предложение, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников. Источники с обеих сторон теперь говорят, что заключение сделки выглядит более вероятным.

    В статье указывается, что помощники Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и дать президенту США возможность оправдать поддержку Украины. «В новый проект внесены существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», – сообщил источник.

    Однако в материале по-прежнему ничего не говорится о включении в новый договор гарантий безопасности для Украины, отсутствием которых Зеленский ранее и объяснил отказ от подписания. По информации The Wall Street Journal, Зеленский сказал, что «не может продавать свою страну», но добавил, что обсудит предложение со своей командой.

    Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны сообщил, что на переговорах с американскими представителями Зеленский пообещал рассмотреть договор со своей командой и обсудить его в Верховной раде, а на публике категорически отверг соглашение. «Это не то, что он говорил нам», – пояснил глава Госдепа в интервью Кэтрин Херридж, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Тем временем союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Зеленского есть возможность спасти отношения с Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, которую Киев до сих пор игнорирует, пишет издание Politico. Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

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