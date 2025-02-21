Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
В Белом доме признали, что создали из Зеленского монстра
В Белом доме считают, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента Дональда Трампа, сообщили СМИ.
Как пишет Axios со ссылкой на источники, Зеленский получил значительную поддержку от бывшего президента США Джо Байдена и стран НАТО. Согласно мнению источников в Белом доме, это привело к тому, что Зеленский «перегнул палку» в своих действиях. Один из чиновников выразил мнение, что сложившаяся ситуация создала «монстра в лице Зеленского», передает ТАСС.
По словам этого источника, европейские страны, которые не планируют отправлять войска, якобы дают Зеленскому плохие советы, что усугубляет ситуацию. В дополнение к этому, другой сотрудник администрации США указал на то, что в течение недели Зеленский проявил грубость по отношению к министрам и высокопоставленным лицам США, включая министра финансов, госсекретаря и вице-президента. Он также отметил, что Зеленский позволил себе перейти на личные оскорбления в адрес президента США в СМИ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил режим Зеленского в поглощении сотен млрд долларов, которые могли бы пойти на развитие нуждающихся стран, в том числе африканских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».