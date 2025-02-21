Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Лавров обвинил Зеленского в лишении нуждающихся стран денег
Лавров: Зеленский тратит сотни млрд долларов, которые могли быть направлены на поддержку нуждающихся стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил режим Зеленского в поглощении сотен млрд долларов, которые могли бы пойти на развитие нуждающихся стран, в том числе африканских.
Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР заявил о том, что режим Владимира Зеленского поглощает сотни миллиардов долларов, которые могли бы пойти на развитие нуждающихся стран. Он подчеркнул, что эти средства предоставляются в виде военной помощи и могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, особенно в Африке, передает ТАСС.
Министр отметил, что выделяемые средства на военные нужды режима Зеленского являются вопиющим примером нецелевого использования ресурсов, которые могли бы улучшить условия жизни в бедных регионах. По его мнению, такая стратегия приводит к потере возможностей для значимых изменений в странах, остро нуждающихся в помощи.
Ранее Лавров обвинил страны в том, что чрезмерная помощь Украине оказывается за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».