Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.0 комментариев
Лавров: Помощь Украине идет в ущерб международному развитию
Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати обвинил страны в том, что чрезмерная помощь Украине оказывается за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию.
Лавров выступил с резкой критикой на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати. Он заявил, что помощь Украине достигла чрезмерных масштабов, которые обеспечиваются за счет кражи суверенных активов. Лавров подчеркнул, что такие действия наносят ущерб международной помощи развитию, которая теперь оказывается недостаточной, сообщает ТАСС.
«Зашкаливающих масштабов достигла помощь Украине, выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию», – заявил Лавров, подчеркивая, что такие действия ведут к перераспределению ресурсов в пользу Украины в ущерб другим нуждающимся регионам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».