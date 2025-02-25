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На Сахалине наледь с кондиционера раздавила припаркованную машину
В городе Южно-Сахалинск глыба льда упала на легковую машину, стоящую возле дома, владельцу авто отказали в компенсации, объяснив, что наледь упала с кондиционера одного из жильцов дома.
Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Победы, льдина раздавила авто, ее владелец попросил у управляющей компании компенсации, пишет Telegram-канал Amur Mash.
Мужчине отказали, ему пояснили, что лед скопился на кондиционере одного из жильцов дома. В администрации Южно-Сахалинска заявили, что управляющая компания права.
При этом жильцы дома заявили, что льдина сначала упала с крыши на кондиционер, и только потом рухнула на автомобиль.
В декабре 2024 года в Люберцах на очередь к военному комиссариату упала глыба льда, несколько человек попали в больницу, один из них умер на следующий день.