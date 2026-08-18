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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня

    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

    17 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    МИД Германии принял к сведению предупреждение Лаврова о жестком ответе
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое внешнеполитическое ведомство обратило внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности жестче реагировать на военную поддержку киевских властей.

    Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.

    Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.

    Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.

    Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.

    При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.

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    17 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    @ Jesus Verdugo/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.

    Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.

    Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.

    Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.

    Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.

    Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    16 августа 2026, 14:16 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения работы Русского дома в Берлине Россия может принять зеркальные меры в отношении немецкого культурного центра в Москве, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что дело не дойдет до закрытия Русского дома в Берлине, передают «Вести». Дипломат отметил, что в случае принятия такого решения Москва подготовит ответные шаги.

    «Я думаю, что до таких крайностей дело не дойдет», – сказал он журналистам. По словам посла, в качестве зеркальной меры Россия может закрыть Институт Гете, который в настоящее время работает в Москве.

    В последние годы Русский дом в Берлине регулярно становится объектом критики со стороны немецких политиков, требующих его закрытия на фоне ухудшения двусторонних отношений. В ответ на эти призывы партия BSW создала петицию в защиту учреждения, которую уже подписали более 4,2 тыс. человек. Русский дом работает в Берлине с 1984 года, занимаясь поддержкой соотечественников и популяризацией русской культуры.

    Ранее представители правящих партий Германии признали юридическую невозможность закрытия Русского дома в Берлине.

    Министерство иностранных дел ФРГ напомнило о двусторонних соглашениях по работе культурных учреждений.

    Посольство России подтвердило законность функционирования центра.

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    16 августа 2026, 19:49 • Новости дня
    Правительственный самолет Германии застрял на Сейшелах из-за поломки

    Tекст: Ольга Иванова

    Дальнемагистральный лайнер Bombardier Global 5000 Германии уже пять дней не может покинуть Сейшелы после вынужденной остановки по причине серьезной технической неисправности.

    Воздушное судно находится на Сейшелах с 11 августа, передает РИА «Новости». Изначально самолет выполнял тренировочный рейс из египетского Луксора на французский остров Реюньон в Индийском океане.

    «Во время полета экипаж должен был отрабатывать сложные процедуры захода на посадку и поведение в тропических условиях. Однако по пути на Реюньон внезапно возникли технические проблемы. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку на Сейшелах», – отмечает издание Bild.

     В министерстве обороны ФРГ уточнили, что политики на борту отсутствовали. В настоящее время члены экипажа находятся в безопасности и ожидают завершения ремонтных работ на острове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года рейс главы МИД ФРГ отменили из-за поломки правительственного борта.

    В июле прошлого года самолет министра внутренних дел Германии экстренно приземлился в Лейпциге по причине технического сбоя.

    В феврале текущего года микроавтобус делегации немецкого канцлера попал в аварию на пути в аэропорт Эр-Рияда.

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    17 августа 2026, 08:37 • Новости дня
    Французский журналист Брайар рассказал о роли НАТО в интеграции нацбатов в ВСУ

    Журналист Брайар: НАТО помогло интегрировать нацбаты в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО принимали непосредственное участие в создании и реформировании структур территориальной обороны на Украине и помогали Киеву интегрировать нацбаты в состав регулярной армии, сообщил работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

    По словам Брайара, западные союзники напрямую курировали слияние радикальных идеологических формирований с регулярными подразделениями украинской армии, помогая реформировать территориальную оборону, передает ТАСС.

    Журналист заявил, что именно западные партнеры Киева руководили процессом включения идеологических батальонов в состав официальных вооруженных сил.

    «Польша, в частности, помогала, а также многие европейские страны, взявшие за образец эстонскую модель», – рассказал эксперт.

    Помимо этого, США и Канада занимались обучением сотрудников украинской полиции, а Франция заключила договор на подготовку саперов. Брайар добавил, что интеграция националистов в регулярные войска понадобилась Киеву для установления жесткого контроля над радикалами из-за угрозы вооруженного мятежа, а также для сокрытия совершенных ими военных преступлений.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих.

    До этого Лондон завершил обучение свыше 68 тыс. солдат вооруженных сил Украины в рамках специальных военных программ с участием стран-партнеров.

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

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    16 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Качиньский обвинил власти Украины в осквернении польских захоронений

    Качиньский обвинил Украину в осквернении польских захоронений

    Tекст: Катерина Туманова

    В Восточной Галиции черные копатели массово раскапывают останки погибших поляков и похищают ценности при попустительстве местных чиновников, сообщил председатель оппозиционной польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

    «Нелегальные раскопки на территории бывших польских деревень в Восточной Галиции – факт. Осквернение останков умерших и грабеж ювелирных украшений с усопших, среди которых есть жертвы волынской резни, так называемыми группами «черных копателей» в целях наживы – происходит с разрешения местных украинских властей», – написал он в соцсети Х.

    Качиньский добавил, что эти сведения станут предметом вмешательств высших государственных органов Польши, включая МИД.

    «Мы будем требовать разъяснений и реакции на этот преступный промысел», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков. Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни. Зеленского поставили перед выбором между Бандерой и Польшей.


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    16 августа 2026, 16:02 • Новости дня
    Spiegel: Власти Германии массово лишают сирийских беженцев защитного статуса

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую половину текущего года немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у двух тысяч выходцев из Сирии.

    Немецкие власти все чаще отказывают сирийцам в предоставлении убежища, передает РИА «Новости». «Число сирийцев, у которых федеральное ведомство по делам миграции и беженцев аннулирует статус беженца, растет... За первую половину этого года 23,2% из в общей сложности 8320 проверок заканчивались отзывом или аннулированием защитного статуса», – отмечает издание Spiegel.

    Количество новых заявок также стремительно сокращается. Если с 2013 года мигранты подали почти 980 тыс. прошений, то за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано лишь около пяти тысяч. Уровень отказов достиг 68,6%, хотя ранее одобрялись практически все обращения.

    При этом выходцы из Сирии активно работают в дефицитных секторах немецкой экономики, включая здравоохранение, торговлю и сферу доставки. Депортации в арабскую республику были приостановлены в 2011 году из-за вооруженного конфликта.

    В конце марта канцлер Фридрих Мерц сообщил о готовности помочь в восстановлении Сирии для возвращения до 80% беженцев в ближайшие три года. Эту инициативу поддержали более 60% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае процесс массовой депортации сирийцев из Германии сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    Ранее слова канцлера Фридриха Мерца о планах возвращения беженцев на родину вызвали политический скандал в Берлине.

    В конце прошлого года глава правительства ФРГ заявил об отсутствии оснований для дальнейшего предоставления убежища выходцам из Сирии.

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    16 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Испанский истребитель сбил беспилотник в небе над Румынией

    Испанский истребитель F-18 уничтожил БПЛА в воздушном пространстве Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на воскресенье над территорией Румынии был уничтожен истребителем F-18 Воздушно-космических сил Испании беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны, обломки упали в безлюдной местности, сообщил Digi 24.

    Министерство обороны Румынии подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией страны. Нарушителя ликвидировал истребитель F-18 испанских Воздушно-космических сил, базирующийся в Румынии., пишет «Коммерсантъ».

    Обломки аппарата упали в безлюдной местности недалеко от города Галац. В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция прошла без угроз для инфраструктуры и мирного населения.

    Из-за инцидента в уезде объявляли воздушную тревогу. Режим опасности был отменен в 5:20 по московскому времени. Месяцем ранее в этом же районе другой дрон врезался в жилой дом.

    В конце июля румынский истребитель F-16 уничтожил беспилотник над безлюдной территорией.

    Месяцем ранее для перехвата дронов на границе с Украиной в воздух поднимались британские самолеты Eurofighter Typhoon.

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    17 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Bild раскрыла стратегию НАТО в случае военного конфликта с Россией

    Bild: В НАТО подготовили стратегию на случай военного конфликта с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны, включающую удары по военным объектам и создание зоны для беспилотников, сообщает Bild.

    Североатлантический альянс разработал конкретные планы на случай вооруженного конфликта с Россией под общим названием Nato Land Warfighting Concept, передает ТАСС.

    Концепция создавалась под руководством американского майора Эндрю Пингрея.

    На первом этапе альянс собирается сосредоточиться на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам. В частности, планируется наносить удары по объектам в Калининградской области. Одновременно предполагается создать «автономную зону» на границе с Белоруссией и Россией, где будет действовать исключительно автономная военная техника.

    Следующим шагом станет атака на военные объекты и пункты снабжения в самой России, включая аэродромы, заводы, мосты и железнодорожные станции. Доставлять беспилотники вглубь страны планируется по воздуху. Примечательно, что альянс не скрывает свои намерения.

    Российская сторона неоднократно опровергала заявления об угрозе со стороны Москвы. Власти отмечали, что подобные утверждения используются для милитаризации Европы и подготовки к конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.

    Глава МИД Литвы Кестутис Будрис допустил возможность нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде.

    Североатлантический альянс совместно с Украиной пообещал денежное вознаграждение за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

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    16 августа 2026, 14:24 • Новости дня
    Политик Мема: Стубб не намерен возобновлять диалог с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Финляндии Александра Стубба о возобновлении диалога с Москвой направлены лишь на снижение растущего недовольства граждан внутри страны, его позиция осталась прежней, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Стубб заговорил о восстановлении диалога с Россией ради успокоения населения, однако его ястребиная позиция осталась прежней, передает РИА «Новости».

    «Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии», – отметил Мема.

    По словам политика, финны недовольны текущим курсом страны, сокращением социальных услуг, а также тратами на военную промышленность и помощь Украине. Мема добавил, что президент пытается продемонстрировать открытость Финляндии для дипломатии на фоне поддержки Киева.

    До этого посол России в Хельсинки Павел Кузнецов прокомментировал перспективы восстановления диалога. Он заявил, что Москва сама определит, с кем и на каких условиях выстраивать сотрудничество, исходя из собственных национальных интересов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение двух месяцев.

    Стубб также выразил глубокое уважение к россиянам и их богатому наследию.

    Месяцем ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема посоветовал европейским странам скорее возобновить переговорный процесс с Россией.

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    17 августа 2026, 22:04 • Новости дня
    В Минобороны Польши заявили о подготовке к войне с Россией

    Замглавы Минобороны Польши Томчик заявил о подготовке к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Польша постоянно наращивает свой военный потенциал, так как Москва может напасть на страны Европы «в любой момент», заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

    По словам Томчика, Польша постоянно увеличивает мощь вооруженных сил на фоне угрозы столкновения с Москвой, передают «Вести».

    «Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. …Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные», – заявил замминистра обороны Польши.

    Он также добавил, что в 2027 году российская сторона якобы сумеет полностью восстановить свои силы для масштабного конфликта с блоком НАТО.

    Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Весной в польском Демблине открылся первый в Европе сервисный центр для танков Abrams.

    В начале года военное ведомство страны разослало гражданам миллионы брошюр с инструкциями на случай боевых действий

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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    17 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны Италии опровергло причастность России к взрыву на заводе под Римом

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что у властей нет данных, указывающих на российскую диверсию на заводе KNDS Ammo Italy в Коллеферро под Римом.

    Итальянское правительство не располагает свидетельствами причастности Москвы к происшествию на военном объекте в городе Коллеферро, расположенном в 60 километрах от Рима, передает РИА «Новости».

    Глава министерства обороны Гуидо Крозетто категорически отверг версию о внешнем вмешательстве.

    «Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил министр.

    Ранее газета Repubblica сообщила о поиске прокуратурой «российского следа» из-за якобы существующих сходств с недавним инцидентом в Болгарии. Однако болгарское МВД также признало возгорание на своем складе 10 августа обычной случайностью, не обнаружив признаков диверсии.

    Сейчас итальянские следователи изучают записи камер и данные мобильных вышек. Правоохранители возбудили уголовное дело о непредумышленном причинении катастрофы, изъяв образцы взрывчатых веществ для проведения трехмерной реконструкции событий.

    На предприятии по производству боеприпасов под Римом произошел сильный пожар.

    Представитель мэрии Коллеферро опроверг поставки снарядов с этого завода Киеву.

    Ранее западные журналисты обвиняли Москву в причастности к возгоранию на оборонном предприятии в Германии.

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    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии

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    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

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    Союзник России вынудил Запад просить о мире

    Южная Корея предложила КНДР заключить мирный договор, а США сократили военные учения, чтобы не раздражать председателя Ким Чен Ына. Благодаря союзу с Россией и ставке на силу лидер Северной Кореи заставил с собой считаться. Однако перелом в отношениях с Западом может принести Киму и неприятный сюрприз. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Как человечество победит смерть

      Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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      18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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      Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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