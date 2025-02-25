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    25 февраля 2025, 11:04 • Экономика

    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным

    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    В новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Однако ни один из этих ударов для России не критичен. В большинстве своем новые санкции либо повторяют американские, либо старые европейские. На полный запрет импорта СПГ из России ЕС не пошел. Однако Брюсселю крайне важно было ввести эти санкции именно сейчас. Почему?

    США и Россия все ближе к разрешению конфликта на Украине, а ЕС вводит новый, 16-й санкционный пакет. Что он включает? Во-первых, ЕС добавил в санкционный список 74 танкера из третьих стран, которые не принадлежат странам ЕС. В итоге в сумме с предыдущими ограничениями под санкциями оказались 153 судна.

    Во-вторых, ЕС отключил от SWIFT еще 13 региональных банков, в их числе «Уралсиб», банк «Точка», банк «Синара» и другие.

    В-третьих, ЕС запретил хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории.

    В-четвертых, Брюссель запретил экспорт ряда дополнительных товаров и технологий в области нефтегаза, в частности программного обеспечения, чтобы ограничить добычу и разведку углеводородов в России. Эти меры затронут проект «Восток Ойл» и ряд реализуемых Россией СПГ-проектов, говорится в сообщении.

    В-пятых, Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС.

    В-шестых, ЕС запретил поставки из России первичного алюминия. Но в течение года европейские покупатели смогут продолжить приобретение российского алюминия в рамках квоты. Она составит 275 тыс. тонн, что эквивалентно 80% от импорта за 2024 год, говорится в заявлении.

    Кроме того, ЕС расширил список физических и юридических лиц, попадающих под санкции, и ряд других ограничений.

    Насколько сильный удар нанесут эти санкции ЕС по России, в частности, по российским банкам, нефти и газу, а также первичному алюминию?

    Санкции против банков будут иметь не очень существенный эффект. «Сейчас большинство ведущих российских банков уже и так находятся под жесткими западными санкциями и отключены от SWIFT. А те банки, которые все еще не под санкциями, и так сталкиваются с серьезными трудностями при проведении трансграничных операций, поскольку их контрагенты очень тщательно проверяют такие операции из опасения попасть под вторичные санкции и часто отказывают. Поэтому от попадания под санкции очередной порции отечественных банков эффект уже будет не очень существенным», – говорит Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

    «Что касается нефтяных танкеров, то, по всей видимости, ЕС включил в санкционный список те же танкеры, которые ранее попали под американские санкции.

    А американские санкции носят экстерриториальный характер – значит, европейские компании в любом случае их выполняют. Поэтому те танкеры или проекты, которые попали под американские санкции, можно смело записывать в европейские санкции, от этого ничего не изменится», – поясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Запрет на хранение нефти и нефтепродуктов на территории ЕС тоже никак не скажется, потому что российскую нефть и нефтепродукты по морю доставлять в ЕС запрещено с 5 декабря 2022-го и с 5 февраля 2023 года. «А нефть, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию, и далее транзитом через Венгрию и Хорватию еще и в Сербию, нигде не хранится, а сразу перерабатывается на местных НПЗ, а нефтепродукты сразу потребляются», – говорит Игорь Юшков.

    Санкции против российского СПГ тоже липовые. Основные объемы российского СПГ приходят в ЕС через семь крупнейших СПГ-терминалов: французские терминалы Dunkerque и Montoir-de-Bretagne, бельгийский Zeebrugge, испанские Bilbao, Mugardos и Huelva, а также нидерландский Gate, отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    По данным ENTSOG, все эти терминалы подключены к газораспределительной системе ЕС, то есть не попадают под новые санкции ЕС. «Это значит, что заметного эффекта на объемы поставок российского СПГ в ЕС данный санкционный пакет не окажет.

    В целом Европе будет сложно полностью отказаться от российского СПГ в ближайшие год-полтора на фоне низкого уровня запасов газа в ПХГ и только начавшегося периода ввода новых мощностей СПГ в мире, в частности в США»,

    – оценивает Кауфман.

    При этом решиться на запрет поставок российского СПГ, который постоянно обсуждается в Европе, Брюссель так и не решился. «Во-первых, новые санкции встретили бы серьезное сопротивление внутри Евросоюза. Во-вторых, сложно было бы согласовать весь пакет санкций из-за одного этого пункта – запрета импорта российского СПГ. Венгрия или Словакия могут заблокировать запрет на импорт СПГ, потому что это приведет к дефициту газа на европейском рынке и росту цен на бирже. А так как к ценам на бирже привязана стоимость газа фактически по любым контрактам, то подорожает любой газ. Европейцы сами раньше хотели, чтобы цены на газ зависели от биржевых котировок», – говорит Игорь Юшков. Евросоюз не в том экономическом состоянии сейчас, чтобы устраивать себе еще один энергетический кризис.

    Что касается алюминия, то санкции против изделий из алюминия были введены ранее. Теперь запрет касается именно первичного алюминия из России. И критических последствий для России эксперты тоже не ждут.

    «ЕС импортировал 340 тыс. тонн первичного алюминия из России по итогам прошлого года, что было на 34% ниже, чем годом ранее. Такой объем соответствует около 8-9% от совокупных продаж «Русала» и в перспективе может быть перенаправлен на азиатский рынок, включая Китай, где спрос на металл растет на 2-5% ежегодно и в перспективе ожидается дефицит. Однако краткосрочно перестройка рынка сбыта может привести к росту издержек для «Русала», – говорит Ахмед Алиев, аналитик «БКС Мир инвестиций».

    Таким образом, 16-й пакет санкций ЕС можно назвать символическим. Европейские санкции либо повторяют запреты американцев, либо бессмысленны из-за собственных старых ограничений. Для Брюсселя важным было не наполнение санкций, а сам факт их принятия, во-первых, в конкретный день – 24 февраля, когда началась СВО в 2022 году, считает эксперт ФНЭБ. «Во-вторых, европейцам нужно было сейчас показать США, что они придерживаются другой позиции и видят разрешение конфликта на Украине не так, как администрация Трампа», – заключает Юшков.

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