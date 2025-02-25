Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы

Tекст: Алексей Дегтярев

Префектура полиции сообщила, что оба подозреваемых задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города, сказал Оранский в эфире «России 24», передает ТАСС.

Позднее стало известно, что оба задержанных являются гражданами Франции.

Дипломат отметил, что теперь у здания генконсульства дежурит автомобиль полиции. Машина дежурила всю ночь с момента происшествия.

Оранский пояснил, что до нападения в районе здания генконсульства патрулировала полицейская машина или же проходили пешие патрули. В конце прошлой недели супрефект полиции Марселя связался с генконсулом, он сообщил, что меры безопасности усилят.

«Я думаю, скорее всего, отреагировали на предупреждение СВР (Службы внешней разведки России – прим. ВЗГЛЯД), на информацию о том, что возможно проведение каких-то террористических актов», – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что подозреваемые принимали участие в демонстрации в поддержку Украины. Между тем в России по факту нападения на консульство возбудили уголовное дело.