Подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе задержали на демонстрации в поддержку Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Французская полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на консульство Российской Федерации в Марселе, сообщает «Интерфакс». Задержание произошло вечером в понедельник, когда фигуранты принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.

Идентифицировать подозреваемых удалось благодаря кадрам с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали их действия. Подробной информации о личности задержанных и деталях инцидента пока не приводится. Дело расследуется правоохранительными органами Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе, ООН осудила это нападение, а также сообщалось, что нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции.