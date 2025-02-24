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    На выборах в Германии проиграли все, кроме ГДР
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    Хуснуллин назвал срок открытия трассы М-12 до Екатеринбурга
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    24 февраля 2025, 16:53 • Новости дня

    МИД: Нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти, заявили в российском МИД.

    В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, говорится, что российская сторона расценивает произошедшее как террористический акт.

    В связи со случившимся Россия требует от французских властей усиления мер безопасности для защиты генерального консульства в Марселе и других российских представительств в стране, добавила Захарова. Также Москва ожидает объективного расследования и привлечения виновных к ответственности.

    МИД России считает, что нападение является следствием антироссийской истерии, нагнетаемой во Франции при содействии местных СМИ. В ведомстве настаивают на том, чтобы вопросы безопасности российских учреждений во Франции стали приоритетными для французских властей в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях.

    Ранее министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    23 февраля 2025, 21:09 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

    По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

    В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

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    24 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о здоровье премьер-министру Дании из-за слов об Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что «мир на Украине может быть опаснее войны», задав вопрос о здоровье и болезни.

    В своем Telegram-канале Захарова выразила недоумение по поводу высказывания датского премьера и задала риторический вопрос: «А здоровье опаснее болезни? – хотелось бы уточнить у Копенгагена».

    Ранее Дания выделила 7,5 млрд долларов Киеву, не имея собственных систем ПВО и ПРО, а посол России в Дании Владимир Барбин отмечал, что Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима.

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    24 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    ЕС запретил импорт СПГ из России через неподключенные терминалы

    Евросоюз запретил импорт российского СПГ через терминалы без подключения к сети ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций.

    ЕС ввел ограничения на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России через терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе Евросоюза. Эти меры стали частью 16-го пакета санкций, опубликованного в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно документу, запрет не распространяется на те государства-члены ЕС, которые не имеют подключения к общей газораспределительной сети. Им разрешается импортировать СПГ через терминалы других стран ЕС, если они подключены к системе.

    В постановлении также подчеркивается, что санкции включают запрет на продажу России технологий и услуг для реализации СПГ-проектов. Однако полный запрет на импорт СПГ из России в Европу не предусмотрен.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Кроме того, совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

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    24 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 16-й пакет санкций Европейского союза попали 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару».

    Среди 13 российских кредитных организаций, попавших под европейские санкции в рамках шестнадцатого пакета, оказались банки «Точка», «Ак Барс», «Синара» и «Уралсиб», передает ТАСС.

    В список санкций также включены Росэксимбанк, который является частью группы Российского экспертного центра, Национальный резервный банк, Примсоцбанк, ББР банк, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк и банк «Кубань кредит».

    Напомним, Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС также ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины».

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    24 февраля 2025, 13:03 • Новости дня
    У российского генконсульства в Марселе саперы провели подрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У генерального консульства России во французском Марселе саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета, сообщили местные СМИ.

    Взрыв произошел в 9.50 по местному времени (11.50), он напугал полицейских, оцепивших периметр безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Provence.

    После этого к месту прибыли пожарные.

    Между тем в префектуре полиции департамента Буш-дю-Рон, расположенной в Марселе, не подтвердили версию в СМИ о том, что брошенные на территорию генконсульства предметы были «коктейлями Молотова» или бутылками с зажигательной смесью, сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    В 2024 году группа неизвестных в День Победы 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге.

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    24 февраля 2025, 16:12 • Новости дня
    Полиция завершила операцию у консульства России в Марселе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российского консульства во французском Марселе завершена полицейская операция, сообщил генеральный консул Сан-Томе и Принсипи Жан-Пьер Бенсаид, чье представительство расположено напротив.

    Саперы и пожарные уже уехали, на улице восстановили движение автотранспорта, на месте остаются лишь сотрудники полиции и журналисты, сказал Бенсаид РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник на территорию генконсульства России в Марселе закинули три неизвестных устройства. Источник сообщал, что два из них взорвались, еще одно не сработало.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что произошедшее имеет все признаки теракта. Москва требует от Парижа скорейшего расследования.

    Французский МИД осудил нападение на генеральное консульство России.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 15:55 • Новости дня
    Ректор РАНХиГС назвал санкции ЕС признанием работы над «Временем героев»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что санкции Евросоюза, введенные в отношении академии, не повлияют на образовательный процесс.

    Комиссаров отметил, что все обязательства перед студентами, преподавателями и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, передает ТАСС.

    Ректор подчеркнул, что считает введение санкций признанием работы, проделанной академией в рамках программы «Время героев». По его мнению, санкции выглядят как «агония, нежели осмысленное действие с ясной целью».

    Санкции были введены Советом ЕС в 16-м пакете рестрикций против России. В постановлении ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза», говорится, что РАНХиГС включен в черный список из-за реализации программы «Время героев».

    Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным для участников и ветеранов специальной военной операции. Она стартовала в марте 2024 года и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, 13 российских банков, включая «Точку», «Ак Барс» и «Синару», попали в 16-й пакет санкций Европейского союза. Также ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой.

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