В России завели дело после нападения на генконсульство в Марселе

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело расследуется по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений», указало ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно версии следствия, 24 февраля злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию консульства в Марселе, одна из бутылок взорвалась.

Эти действия угрожали безопасности сотрудников учреждения, они нарушили порядок работы консульства. По мнению следователей, подозреваемые пытались осложнить международные отношения.

В ходе работы СК взаимодействует с МИД России, готовится международный запрос о правовой помощи.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Они принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.

Нападение осудили в ООН. Российский МИД заявил, что нападение связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией.