  • Новость часаПассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
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    Евросоюз как никогда близок к своим целям в Сербии
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма
    Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений Киева
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией
    В ряде штатов США возник дефицит яиц
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    16 комментариев
    30 января 2025, 05:17 • Новости дня

    Север сектора Газа вновь заселили более 500 тыс. палестинцев

    Более 500 тыс. палестинцев вернулись на север сектора Газа после открытия дорог

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 500 тыс. палестинцев за последние дни возвратились в северные районы сектора Газа благодаря открытию ключевых дорог, что позволило восстановить связь между югом и севером палестинского анклава.

    Как сообщает ТАСС, более 500 тыс. палестинцев вернулись в северные районы сектора Газа. Это стало возможным благодаря открытию прибрежной дороги и дороги «Салах-эд-Дин» 27 января. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечает, что открытие дорог позволило восстановить перемещение между южными и северными районами сектора.

    Жители преодолевают пешком путь в 30 километров с юга на север анклава. Армия Израиля разрешила возвращение после подтверждения информации о жизни израильской гражданки Арбель Йехуд, удерживаемой движением ХАМАС. Ожидается, что она и еще одна заложница, Агам Бергер, а также «еще один похищенный», чье имя не раскрывается, вернутся в Израиль 30 января.

    Данное разрешение стало возможным благодаря соглашению между Израилем и ХАМАС, достигнутому при посредничестве Катара, Египта и США. Глава катарского правительства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение вступило в силу 19 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошла встреча членов политбюро ХАМАС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждались вопросы прекращения огня в Газе и обмена заложников на палестинских заключенных, бригады «Аль-Кассам» из ХАМАС объявили о планах по освобождению троих заложников в рамках обмена пленными, который пройдет 30 января, в четверг, и палестинское движение ХАМАС предупредило посредников о возможном отказе от освобождения заложников, если Израиль продолжит мешать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

    29 января 2025, 13:31 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    Новые власти Сирии предложили России «восстановить доверие» с помощью «компенсации»
    @ SyriaAgency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация во главе с Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск для укрепления доверия с новой сирийской администрацией посредством компенсаций и реконструкции, подтверждая приверженность территориальной целостности Сирии.

    В ходе встречи с новой сирийской администрацией обсуждались ключевые вопросы, включая уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Российская сторона подтвердила поддержку позитивных изменений в Сирии и подчеркнула свою роль в восстановлении доверия у сирийского народа через меры компенсации, реконструкции и восстановления, сообщает агентство Sana.

    На переговорах обсуждались механизмы переходного правосудия, направленные на обеспечение ответственности и достижение справедливости для жертв войны.

    «Наше взаимодействие должно строиться на справедливости, достоинстве и суверенитете», – заявила новая сирийская администрация.

    Администрация также выразила готовность к принципиальному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для будущего Сирии, учитывая прошлые ошибки и уважая волю сирийского народа. Подчеркнуто, что восстановление отношений должно способствовать интересам сирийского народа.

    Накануне сообщалось, что российская делегация, в составе которой замглавы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, прибыла в Дамаск.

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 09:03 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости/

    Tекст: Александра Юдина

    Посла России в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций в российских СМИ о крушении самолета AZAL, которые были названы дезинформацией и якобы противоречащими Декларации о союзничестве.

    Посол России в Азербайджане Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, передает «Коммерсантъ».

    Причиной стало недовольство публикациями в российских СМИ, которые, по мнению азербайджанской стороны, содержат дезинформацию о крушении самолета AZAL.

    В официальном заявлении МИД Азербайджана отмечается, что такие публикации вызывают недоумение и противоречат Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

    Представитель МИДа подчеркнул, что предварительные результаты расследования крушения самолета уже известны и от российской стороны ожидаются конкретные действия в связи с трагедией.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым отметил безосновательность обвинений против России в азербайджанских СМИ, выразив недоумение по поводу антироссийских публикаций.

    В МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии. Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.

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    29 января 2025, 19:31 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил, что открытие границы зависит от России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение о повторном открытии границы с Россией зависит от действий российской стороны.

    Стубб отметил, что Финляндия ожидает гарантий от России в вопросе предотвращения инструментализации потока просителей убежища, РИА «Новости».

    По его словам, без уверенности в том, что ситуация не повторится, открытие границы будет сложным.

    «Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно. Мяч, так сказать, в руках россиян», – сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.

    Финляндия закрыла границу с Россией в одностороннем порядке из-за опасений, связанных с возможным наплывом мигрантов.

    Ранее в январе в Финляндии заявили, что страна не планирует открывать границу с Россией в ближайшем будущем.

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    29 января 2025, 22:29 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу начать с самоосуждения и прекратить помощь Киеву, комментируя его осуждение поддержки Илоном Маском правых политиков в Европе, и обратила внимание на его слова о роли США в освобождении Германии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в своем Telegram-канале в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.

    Поводом послужила критика Шольцем Илона Маска за поддержку правых политиков в Европе.

    «Что-то сломалось в Берлине? Шольц начал осуждать всех, кто поддерживает ультраправых по всему миру? Может, ему следовало бы осудить тех, кто поддерживает киевский режим? Тогда ему надо начать с самоосуждения», – написала Захарова.

    Она также обратила внимание на слова Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. «Ну и очередная манипуляция: оказывается, немцев освободила от нацизма не Красная Армия и даже не союзники по антигитлеровской коалиции, а только Америка. Не было 600 тысяч погибших за освобождение Польши и г. Освенцим красноармейцев, не было спасения советской комендатурой берлинцев от голодной смерти в мае-июне 1945 г. Красного флага на Рейхстагом тоже не было?» – написала Захарова.

    Она выразила возмущение тем, что современная германская и «натовская» историография манипулируют фактами, очерняя Красную армию и отрицая геноцид советского народа. Захарова подчеркнула необходимость отстаивать историческую правду, чтобы противостоять подобным искажениям истории.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение поддержкой американским миллиардером Илоном Маском партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав это отвратительным и опасным для демократии в Европе. Шольц также выразил благодарность США за освобождение Германии от нацизма и становление демократии.

    Маск выступил перед участниками предвыборного мероприятия АдГ, поддержав немецкую культуру и критикуя мультикультурализм и правительство ФРГ.

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    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 20:14 • Новости дня
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования

    Дуров: Успех китайского ИИ обусловлен заимствованной у СССР образовательной моделью

    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сооснователь Telegram Павел Дуров отметил превосходство китайского образования над западным в области ИИ, объяснив успех китайцев заимствованной у СССР моделью жесткой конкуренции в учебе.

    Дуров в своем заявлении отметил, что прогресс Китая в развитии алгоритмов искусственного интеллекта не возник спонтанно, а является результатом долгосрочного превосходства китайской системы образования. Он подчеркнул, что китайские студенты давно превосходят многих других на международных олимпиадах по математике и программированию, передает ТАСС.

    Он объяснил успех Китая в области искусственного интеллекта заимствованной у СССР образовательной моделью, которая поощряет жесткую конкуренцию между учениками. По его словам, такая система позволяет подготовить выдающихся математиков и ученых. В то же время западные школы, по мнению бизнесмена, препятствуют конкуренции, стремясь защитить студентов от давления, что может демотивировать лучших из них.

    Дуров также отметил, что система образования в США нуждается в радикальной реформе, чтобы противостоять растущему технологическому доминированию Китая. «Если изменения не произойдут, то доминирование Китая в технологии станет неизбежным», – предостерег он.

    В среду сообщалось, что мобильное приложение DeepSeek за последние сутки вышло на первое место в топе бесплатных приложений Google Play в России, его скачали уже более 10 млн раз.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Глава МИД России Сергей Лавров отметил превосходство чат-бота R1 от китайской компании DeepSeek над аналогичной утилитой ChatGPT американской фирмы OpenAI.

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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    29 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго

    Европейские наемники капитулировали в Конго после захвата Гомы повстанцами

    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти 300 европейских наемных боевиков решили сдаться в плен после захвата города Гома повстанцами группировки М23, сообщают местные СМИ.

    Поддерживавшие армию Демократической Республики Конго 288 наемников из Европы сдались после захвата повстанцами города Гома, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

    Отмечается, что большинство из этих наемников – румыны. Они прибыли в страну, чтобы обучать местные вооруженные силы.

    Напомним, в конце января регулярные армии ДР Конго и Руанды начали взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России помочь с урегулированием конфликта внутри страны.

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    29 января 2025, 09:41 • Новости дня
    Появилось видео крушения F-35 с мощным взрывом на Аляске
    Появилось видео крушения F-35 с мощным взрывом на Аляске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    На Аляске произошло крушение американского истребителя F-35, который потерпел аварию на базе ВВС Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться, однако самолет получил значительные повреждения.

    Американские ВВС сообщили о крушении истребителя F-35 на базе ВВС Эйлсон на Аляске, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 28 января, когда самолет потерял управление и рухнул на землю. Пилот успел катапультироваться и остался невредимым.

    На кадрах видеозаписи, сделанной во время крушения, зафиксировано неконтролируемое падение истребителя.

    В момент столкновения с землей произошел мощный взрыв, наносящий серьезные повреждения самолету. Представитель ВВС подтвердил факт аварии и отметил, что F-35 понес значительные повреждения.

    Истребитель F-35 является одним из самых современных и перспективных в арсенале американских ВВС. Он предназначен для выполнения различных боевых задач и оснащен передовыми технологиями, включая стелс-возможности и высокую маневренность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 января в Иране в провинции Хамадан произошла авария военного самолета, оба пилота успели катапультироваться и остались живы.

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    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    29 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов

    Бернар Арно опустился на пятое место в рейтинге Forbes из-за падения акций LVMH

    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава LVMH Бернар Арно потерял 10,4 млрд долларов из-за слабого финансового отчета компании, что привело к падению акций на Euronext Paris на 6,7% и опустило его на пятое место в списке самых богатых людей мира.

    Арно в среду потерял 11 млрд долларов с открытия торгов на Euronext Paris, передает РБК. К 18.10 мск его потери сократились до 10,4 млрд долларов, а стоимость активов составила 188,4 млрд долларов. Это привело к его опусканию на пятое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

    Падение состояния Арно связано с публикацией слабого финансового отчета компании LVMH Moеt Hennessy – Louis Vuitton. Глава Oracle Ларри Эллисон обогнал его в рейтинге самых богатых людей, разбогатев на 6 млрд долларов за тот же день и заняв четвертую позицию. Состояние Эллисона Forbes оценивает в 206,6 млрд долларов.

    Продажи в ключевом подразделении LVMH, которое включает бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года снизились на 1%. Bloomberg сообщает, что в новогодние праздники не было серьезного спроса со стороны покупателей. Общая выручка компании увеличилась всего на 1%.

    Агентство отмечает, что такие результаты разочаровали инвесторов, особенно на фоне оптимистичного отчета конкурента Richemont в начале этого месяца. Акции LVMH 29 января на минимуме упали на 6,7%, достигнув 700 евро за бумагу, согласно данным французской биржи Euronext Paris.

    Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    29 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель

    Судовладелец: Танкер «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель для предотвращения утечки мазута

    Tекст: Ольга Иванова

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем для предотвращения дальнейшего разлива мазута из танков.

    Корма танкера «Волгонефть-239» была намеренно посажена на мель экипажем судна у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца ЗАО «Волгатранснефть». Такое решение позволило предотвратить дальнейший разлив мазута, оставшегося в танках судна после крушения, и обеспечить безопасность экипажа.

    Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее отметил, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разломились при ЧП на две части. Кормовая часть «Волгонефти-239» лежит на мели и готовится к утилизации. Другие фрагменты танкеров затонули в Керченском проливе на глубинах от 17 до 23 метров.

    Носовые части обоих судов были обнаружены неподалеку от района якорной стоянки, где танкеры находились в момент инцидента. Носовая часть «Волгонефти-239» найдена на расстоянии 6,5 морских мили, что составляет около 12 км от кормы, затонувшей на мели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от мазута полностью завершена менее чем за неделю с помощью битумовозов, которые выгрузили почти 1,5 тыс. тонн мазута.

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    29 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Курникову заметили в инвалидном кресле

    The Sun: Курникова впервые за два года появилась на публике в инвалидном кресле

    Курникову заметили в инвалидном кресле
    @ rf1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшая российская теннисистка Анна Курникова была замечена в инвалидном кресле в Майами, сообщили СМИ.

    Как пишет The Sun, Курникова была замечена у роскошного торгового центра Бэл-Харбор в Майами в инвалидном кресле. На правой ноге спортсменки был надет ортопедический ботинок, передает РИА «Новости».

    Курникову сопровождали две ее дочери, Люси и Мария, семи и четырех лет соответственно, а также несколько друзей. Их сфотографировали, когда они смеялись на парковке торгового центра.

    Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии в паре с Мартиной Хингис из Швейцарии. С 2001 года спортсменка состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Курникова завершила свою спортивную карьеру в 2003 году, выиграв 16 титулов в парном разряде.

    Напомним, в 2020 году российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали многодетными родителями. В декабре 2017 года сообщалось, что Анна Курникова родила двойню от Иглесиаса. Спустя 16 лет отношений у пары родилась дочь Люси и сын Николас.

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    29 января 2025, 21:32 • Новости дня
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном

    Юный российский шахматист Ахмедов рассказал о победе над Карлсеном

    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский шахматист Давид Ахмедов, которому всего 14 лет, одержал победу над Магнусом Карлсеном в онлайн-турнире «Титульный вторник», при этом юноша признался, что не готовился к матчу и не ожидал сыграть с бывшим чемпионом мира.

    Бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник» передает РЕН ТВ. Партия завершилась на 56-м ходу, когда Карлсен сдался.

    Давид Ахмедов поделился, что к этому матчу не готовился и даже не думал, что у него появится шанс сыграть с Карлсеном. «Было очень приятно. Всю партию прямо напряжен был, сконцентрирован. Прямо груз с плеч упал, когда он сдался», – рассказал юный шахматист.

    Он также отметил, что сыграть с Карлсеном, который имеет неофициальный титул «короля шахмат»,  было сложно из-за необходимости поддерживать концентрацию. По его словам, он считает экс-чемпиона своим кумиром за его многолетнюю блестящую игру и часто смотрит партии норвежца, считая его игру на уровень выше других.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Яна Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, где он разделил титул с Магнусом Карлсеном. Российский шахматист Ян Непомнящий на пресс-конференции после финала чемпионата мира по блицу заявил, что был удивлен предложением норвежца Магнуса Карлсена разделить титул после трех ничейных партий на тай-брейке.

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