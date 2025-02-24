Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Трамп не встретил Макрона у Белого дома
Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.
Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.
Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.
Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.
Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.