Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400‑500 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

Президент США заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

«Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.