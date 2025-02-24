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    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    11 комментариев
    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня

    Трамп не встретил Макрона у Белого дома

    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

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    22 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    Washington Post: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой

    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США Дональда Трампа оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США, пишет Washington Post.

    Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Зеленского критиковать Трампа было ошибкой, передает РИА «Новости».

    «Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему... Решение Зеленского  наброситься на Трампа определенно было ошибкой», – цитирует ее Washington Post.

    По мнению Зеркаль, если бы Зеленский подписал соглашение, Трамп мог бы изменить свое отношение к Украине.

    По ее оценке, действия Зеленского стали препятствием для развития более тесного сотрудничества с США, что негативно отразилось на внешней политике Украины.

    В настоящее время, по ее мнению, украинские власти должны предпринимать более взвешенные шаги в отношениях с международными партнерами.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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    24 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты

    Политолог Трухачев: Нападение на консульство России в Марселе похоже на самодеятельность украинских активистов

    Эксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    За взрывами на территории российского диппредставительства в Марселе могут стоять проукраинские активисты. Стоит ожидать, что расследование дела Париж спустит на тормозах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее на территорию консульства России в Марселе бросили три взрывных устройства. В МИД указали на сходство инцидента с терактом.

    «В последние годы участились случаи нападений и вандализма в отношении российских загранучреждений. Так, в марте 2022 года грузовик с разгона снес ворота посольства России в Дублине», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    В том же 2022 году в Нидерландах несколько человек забросали пиротехникой здание консульского отдела. В 2023 году в здание Российского центра науки и культуры в Никосии бросили «коктейли Молотова», после чего оно загорелось. В 2024 году неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью территорию посольства России в Вильнюсе.

    Теперь аналогичный инцидент произошел в Марселе, который считается «одной из криминальных столиц Европы», добавил собеседник. «Там проживает большое число эмигрантов. Это является одной из причин роста преступности в данном французском городе», – указал Трухачев.

    По его мнению, организаторами взрывов на территории диппредставительства в Марселе могли быть проукраинские активисты. «Произошедшее больше похоже на самодеятельность. СБУ и ГУР – при всей агрессивности представителей этих ведомств – используют несколько иные методы», – рассуждает эксперт.

    Как полагает собеседник, Париж вряд ли даст адекватную оценку инциденту. «Расследование дела, скорее всего, спустят на тормозах. Не стоит ожидать и очевидных политических последствий», – заключил Трухачев.

    В понедельник три неизвестных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе. Как сообщил источник ТАСС, два из них взорвались, еще одно не сработало. Идет операция по его разминированию.

    Как уточняет BFMTV, персонал генконсульства находится в помещении и ждет обезвреживания устройства. Источник телеканала сообщал, что в учреждение были брошены две бутылки с зажигательной смесью, однако в полиции эту информацию позднее опровергли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что произошедшее в Марселе имеет все признаки теракта. Она отметила, что Москва требует от Парижа «аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности» российского диппредставительства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость усиления охраны консульств России в недружественных странах. «Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – приводит его слова «Интерфакс».

    Отметим, в середине февраля СВР предупредила, что киевские власти для срыва переговоров рассматривают вариант провести теракты против диппредставительств РФ в Европе, в частности в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

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    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

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    23 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой

    Advance обвинила Макрона и Стармера в попытке «подсунуть» президенту США сценарий Третьей мировой войны

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят «подсунуть» США сценарий Третьей мировой войны, пишет Advance.

    Макрон и Стармер работают над предложением для Белого дома. Однако, как подчеркивает Advance, Белый дом «не столь наивен». «Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Издание сообщило, что европейские лидеры намерены посетить Вашингтон и обсудить идею отправки 30 тыс. военных на Украину «ради сохранения мира». Автор материала подчеркивает, что план содержит множество противоречий. Европейские лидеры, по мнению Advance, не стремятся к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер, по информации Daily Telegraph, представит в Белом доме план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции, во время своего визита в Вашингтон. Также сообщалось, что Стармер пообещал Владимиру Зеленскому обсудить с президентом США необходимость сохранения суверенитета Украины.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    21 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Le Point: Трамп посетит Москву 9 мая

    Le Point: Президент США приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы, сообщил французский журнал Le Point.

    Издание пишет, что президент США намерен посетить Москву на празднование 80-летия Победы, он будет присутствовать на московских трибунах рядом с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    23 февраля 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп раскритиковал соцобеспечение США за пособия миллионам якобы 140-летних

    Трамп раскритиковал систему соцобеспечения США за выплаты пособий миллионам якобы 140-летних американцев

    Tекст: Антон Антонов

    В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы более 140 лет, есть даже один якобы 360-летний, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Он назвал эти данные «тотальным мошенничеством», процветавшим при предыдущей администрации. Он сообщил, что в реестре числятся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет; 1,3 млн – старше 150 лет, а также 1039 человек, которым, согласно записям, более 220 лет.

    Глава американского государства подчеркнул, что его администрация выявляет фейковых долгожителей и намерена прекратить нецелевое расходование средств налогоплательщиков. Он пообещал, что эта схема, существовавшая годами, будет ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Департамента эффективности государственного управления США Маск пошутил о существовании вампиров после того, как администрация социального обеспечения представила данные о том, что в стране числятся несколько млн людей в возрасте от 120 до 249 лет, а также один человек в возрастной группе 360–369 лет.

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    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня
    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    23 февраля 2025, 02:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что США требуют от Украины «все, что могут получить»

    Трамп сообщил о требовании у Украины «всего, что сможет получить»

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон требует у Украины «все, что сможет получить», заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что «сделка будет заключена».

    Президент США заявил, что Вашингтон намерен вернуть средства, выделенные на поддержку Украины. «Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – все, что сможем получить», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что по сравнению с США, которые выделили 350 млрд долларов безвозвратно, Европа вложила в Украину 100 млрд долларов в виде займов. Он подчеркнул: «Они получают свои деньги обратно. Мы – ничего». Президент подчеркнул, что США не должны нести основную финансовую нагрузку.

    Глава американского государства сообщил, что Вашингтон и Киев приближаются к заключению соглашения, которое позволит американской стороне получить компенсацию. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена», – заявил он. По его словам, эта договоренность станет частью широкой стратегии по восстановлению американских средств, вложенных в Украину.

    Президент сказал, что сделка станет примером «нового, прагматичного подхода» к международным партнерствам, в котором интересы американских налогоплательщиков ставятся на первое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    22 февраля 2025, 20:59 • Новости дня
    Макрон назвал нападение в Мюлузе терактом

    Макрон признал нападение с ножом в Мюлузе на востоке Франции терактом

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Франции в коммуне Мюлуз произошло нападение с ножом, которое президент Эмманюэль Макрон назвал терактом, подчеркнув, что преступление совершил 37-летний выходец из Алжира, ранее получивший предписание покинуть страну.

    Макрон назвал ножевое нападение в Мюлузе террористическим актом, отмечает ТАСС. Прокуратура передала расследование в Национальную антитеррористическую прокуратуру, квалифицировав деяние как террористическое. Макрон также поручил министру внутренних дел отправиться на место происшествия.

    Вооруженный ножом мужчина, выходец из Алжира, напал на прохожих возле городского рынка в субботу днем. В результате нападения погиб один человек, еще несколько, включая троих сотрудников муниципальной полиции, получили ранения. Нападавший был задержан на месте преступления.

    По данным TF1, нападавший – 37-летний мужчина, имевший предписание покинуть Францию и запрет на возвращение в течение десяти лет. В день нападения он должен был явиться в комиссариат для подтверждения соблюдения мер судебного контроля. Во время атаки он выкрикивал «Аллаху акбар», что способствовало квалификации нападения как теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Мюлуз на востоке Франции мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего один человек погиб.

    В январе в коммуне Брив на юго-западе Франции полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в церкви после угона автомобиля.

    А в начале года во французской тюрьме на юге страны заключенный с ножом захватил трех медицинских работников и охранника.

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