События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой
Advance обвинила Макрона и Стармера в попытке «подсунуть» президенту США сценарий Третьей мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят «подсунуть» США сценарий Третьей мировой войны, пишет Advance.
Макрон и Стармер работают над предложением для Белого дома. Однако, как подчеркивает Advance, Белый дом «не столь наивен». «Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», – приводит РИА «Новости» текст статьи Advance.
Издание сообщило, что европейские лидеры намерены посетить Вашингтон и обсудить идею отправки 30 тыс. военных на Украину «ради сохранения мира». Автор материала подчеркивает, что план содержит множество противоречий. Европейские лидеры, по мнению Advance, не стремятся к миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер, по информации Daily Telegraph, представит в Белом доме план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции, во время своего визита в Вашингтон. Также сообщалось, что Стармер пообещал Владимиру Зеленскому обсудить с президентом США необходимость сохранения суверенитета Украины.