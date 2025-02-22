События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Стармер пообещал Зеленскому обсудить с Трампом суверенитет Украины
Стармер пообещал Зеленскому обсудить с президентом США важность суверенитета Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообщал Владимиру Зеленскому, что обсудит с президентом США необходимость сохранения суверенитета Украины.
Согласно сообщению, распространенному премьерской канцелярией, премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поднять вопрос о необходимости сохранения суверенитета Украины на встрече с президентом США. Стармер подчеркнул, что Украина должна играть ключевую роль в любых переговорах о завершении войны и что ее суверенитет остается жизненно важным в нынешней ситуации, передает ТАСС.
Кроме того, Стармер заверил Киев в «непоколебимой поддержке» со стороны Лондона и приверженности Британии принципу «достижения мира с помощью силы».
Визит британского премьера в Вашингтон запланирован на 27 февраля.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции.
Напомним, Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.