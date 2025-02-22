Стармер пообещал Зеленскому обсудить с Трампом суверенитет Украины

Стармер пообещал Зеленскому обсудить с президентом США важность суверенитета Украины

Tекст: Вера Басилая

Согласно сообщению, распространенному премьерской канцелярией, премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поднять вопрос о необходимости сохранения суверенитета Украины на встрече с президентом США. Стармер подчеркнул, что Украина должна играть ключевую роль в любых переговорах о завершении войны и что ее суверенитет остается жизненно важным в нынешней ситуации, передает ТАСС.

Кроме того, Стармер заверил Киев в «непоколебимой поддержке» со стороны Лондона и приверженности Британии принципу «достижения мира с помощью силы».

Визит британского премьера в Вашингтон запланирован на 27 февраля.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции.

Напомним, Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.