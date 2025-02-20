Стармер собрался предложить США план размещения европейских войск на Украине

Стармер собрался представить Белому дому план размещения европейских войск на Украине в ходе визита в США

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Daily Telegraph, план был согласован в ходе неформальной встречи европейских лидеров в Париже. В соответствии с планом, разместить на Украине планируется менее 30 тыс. военных из стран Европы.

Европейские войска будут находиться в крупнейших городах Украины, включая Полтаву, Днепропетровск и Кривой Рог, в ключевых портах и на критически важных для страны инфраструктурных объектах, например, АЭС. Составители плана стремятся минимизировать возможность прямого столкновения этих сил с российскими войсками, пишет издание.

Европейские военные должны будут массово использовать средства технического мониторинга, включая спутники, беспилотники и самолеты разведки, чтобы контролировать линию соприкосновения – там собираются оставить солдат ВСУ. Ожидается, что средств западных сил хватит для того, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и возобновить полеты гражданской авиации. Кроме того, они станут следить за безопасностью торговых маршрутов в Черном море.

В свою очередь, США, по задумке европейцев, должны будут перебросить свои истребители и ракетные системы в Румынию и Польшу. Эти силы должны находиться в состоянии повышенной готовности.

Поскольку Германия, Испания и Италия не хотят участвовать в реализации этого плана, к размещению на Украине планируется привлечь войска членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force). В JEF входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Напомним, Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Сообщалось, что лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита. Хотя присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.