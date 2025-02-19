Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
ЕС не принял решения об отправке войск на Украину
Науседа: ЕС отложил решение об отправке войск на Украину
Лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа
Науседа в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел портал LRT (Литовское радио и телевидение), отметил необходимость предварительного согласования условий и сроков возможного ввода миротворцев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.
Президент Литвы добавил, что литовские власти консультируются с Министерством иностранных дел и Министерством обороны относительно возможного ввода войск. Основной вопрос, который предстоит решить, – это условия и стадия, на которой миротворцы могли бы быть направлены на Украину.
Кроме того, литовский лидер подчеркнул, что на саммите обсуждались различные форматы возможного присутствия войск стран ЕС на Украине.
Ранее Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину. Газета The Times писала, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.