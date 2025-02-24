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Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине»
Накануне поездки в США президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».
Макрон сообщил, что провел переговры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
«После обсуждений, состоявшихся в последние несколько дней с европейскими коллегами и союзниками, мы намерены обеспечить справедливый, прочный и длительный мир на Украине, а также укрепить безопасность европейцев в ходе всех предстоящих переговоров», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Канцелярия главы британского правительства сообщила, что Стармер и Макроном обсудили необходимость выстраивания единой позиции в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.
Макрон заявлял, что готов «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров» провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.