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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 20:43 • Новости дня

    Французская полиция задержала торговцев интимными фото 17 тыс. женщин

    Полиция Франции задержала братьев за продажу интимных фото 17 тыс. женщин

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании двух братьев, подозреваемых в администрировании платформы по продаже украденных интимных фотографий десятков тысяч человек.

    Французские полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в торговле чужими интимными снимками, передает РИА «Новости». «Пострадали более 17 тыс. женщин разных национальностей, в том числе несовершеннолетние… Двое братьев в возрасте 21 и 25 лет, проживающих на севере Франции, были задержаны 6 октября 2026 года и подозреваются в том, что были главными администраторами сервиса», – заявила Бекко.

    Прокурор уточнила, что операция стала результатом сотрудничества правоохранительных органов Франции и США по борьбе с распространением детской порнографии. В результате закрыты три ресурса, распространявшие снимки, которые были получены путем взлома страниц в соцсетях, выманивания или опубликованы из мести.

    За вознаграждение в виртуальной валюте пользователям предлагалось передать администраторам личные данные жертв для создания подробных досье с указанием возраста и профессии. В ходе обысков полиция изъяла цифровые активы на сумму более 700 тыс. евро.

    Ранее россиянок задержали на Бали по подозрению в торговле секс-услугами в интернете.

    7 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты

    Песков заявил о мерах безопасности после пуска французской ракеты M51.3

    Кремль отреагировал на видео Макрона с пуском стратегической ракеты
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне публикации видео тестового пуска французской баллистической ракеты M51.3 заявил, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения своей стратегической безопасности.

    «Мы, и президент об этом неоднократно говорил, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению на стратегическом уровне нашей национальной безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Эммануэль Макрон назвал это испытание посланием миру.

    В марте французский лидер наметил новые цели для российского ядерного оружия.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

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    7 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Дмитриев: Запад прошел точку невозврата

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне протестов во Франции высказался о том, что в неспособности решать свои проблемы Запад прошел точку невозврата.

    «Запад, возможно, уже перешёл точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности разобраться с коренными причинами своих проблем (миграция, энергетические промахи, милитаризм, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии бодрствования)», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев подчеркнул, что нельзя вечно винить других в собственных проблемах. к посту он добавил ролик со столкновениями протестующих во Франции с полицией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в своей оценке происходящего во Франции отмечала, что в Париже полиция месит своих же детей, о чем обитатели «прекрасного сада» почему-то не говорят ни слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

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    7 октября 2026, 06:44 • Новости дня
    Спецслужбы Франции перепутали Институт развития интернета с Ираном

    Французские спецслужбы допросили продюсера из-за путаницы ИРИ с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал о допросе французскими спецслужбами, которые приняли Институт развития интернета за Иран.

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле подвергся допросу со стороны французских спецслужб из-за своих профессиональных связей в России. Правоохранители заподозрили мужчину в получении финансирования из Исламской Республики, перепутав страну с Институтом развития интернета (ИРИ), передает РИА «Новости».

    «Вы хотите получить финансирование для своего фильма в России», – рассказал Фрилле о начале беседы со спецслужбами. Он ответил утвердительно, отметив, что проект является франко-российским. Силовики заявили о наличии информации о намерении продюсера привлечь иранские средства.

    После этого Фрилле понял суть претензий: коллеги в России рекомендовали ему обратиться в ИРИ, аббревиатуру которого во Франции расшифровали как «Иран». Продюсер пояснил спецслужбам, что взаимодействует с сотрудником Института развития интернета для финансирования аудиовизуальных проектов, после чего вопросы к нему отпали.

    Фрилле добавил, что инцидент свидетельствует о неосведомленности и ожесточении французских структур по отношению ко всему русскому. Продюсер регулярно сталкивается с допросами из-за работы с Россией, с которой сотрудничает более 30 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции. Местные банки попытались заблокировать счета учреждения.

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    7 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением

    Маск назвал протесты старшеклассников во Франции медленным вторжением

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые протесты школьников во Франции, назвав происходящее медленным вторжением и приравняв сторонников этих акций к предателям.

    Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на массовые выступления французских старшеклассников, назвав их медленным вторжением, передает РИА «Новости».

    «Это медленное вторжение, но, тем не менее, это вторжение. А те, кто поддерживает вторжение, – предатели, которые заслуживают участи всех предателей», – написал Маск в соцсети.

    Бизнесмен не уточнил, кто именно вторгается в страну и какая участь ждет их предполагаемых сторонников.

    Своим сообщением он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа. Во вторник американский лидер объяснил французские протесты вышедшей из-под контроля массовой миграцией, отметив, что проблемы в системе образования тут ни при чем.

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания и нехватки учителей. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов.

    На утренние акции накануне вышли более 86 тыс. человек.

    Правозащитники потребовали прекратить насилие против школьников.

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    7 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников

    BFMTV: Парижские учителя запланировали митинг в поддержку школьников

    Tекст: Мария Иванова

    Профсоюзы преподавателей намерены провести демонстрацию в столице Франции в поддержку старшеклассников, недовольных проблемами в сфере образования.

    Профсоюзы французских преподавателей решили организовать в четверг акцию в Париже в поддержку бастующих старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Накануне французский профсоюз учащихся призвал к проведению новых манифестаций. Во вторник в ряде городов страны состоялись массовые шествия, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. По оценке студенческого профсоюза, в них участвовали 450 тыс. человек, власти заявили о 266 тыс. протестующих.

    Французские старшеклассники вторую неделю выражают недовольство из-за перегруженного расписания и нехватки педагогов. В ходе беспорядков правоохранительные органы задержали более 6 тыс. человек, большинство из которых оказались несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников.

    Во вторник правозащитники потребовали от французских властей прекратить насилие против учащихся.

    Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

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    7 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет

    Песков: Любые проблемы нужно решать диалогом, а не показательными пусками ракет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия открыта для диалога и считает, что любые проблемы должны решаться именно так, а не путем показательных пусков баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после испытаний во Франции.

    «Как неоднократно говорил президент, мы открыты для диалога. Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Президент Эммануэль Макрон назвал это посланием миру.

    Эксперты отметили, что таким образом Париж прорекламировал Евросоюзу свой «ядерный зонтик».

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    7 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Во Франции священника обвинили в изнасиловании студентки

    Monde: Во Франции католического священника обвинили в изнасиловании

    Tекст: Ольга Иванова

    Священник Жан-Бернар Плесси, руководивший католическим учебным заведением во французском Лионе более 25 лет, стал фигурантом дела об изнасиловании, пишет Monde.

    Священник подозревается в изнасиловании и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. Отец Плесси более 25 лет руководил учреждением Les Chartreux, где обучаются свыше 4 тыс. человек. Предполагаемая потерпевшая – девушка, которая на момент инцидента была совершеннолетней.

    Архиепископ Лиона Оливье де Жермэ отстранил священника в июле после того, как узнал о его отношениях со студенткой, и начал расследование. Епархия подала заявление в полицию.

    В сентябре девушка подала жалобу на изнасилование. Прокуратура вменяет Плесси использование служебного авторитета, насилие над уязвимым человеком и запугивание с целью скрыть преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции нелегального мигранта обвинили в изнасиловании россиянки.

    Прокуратура в Париже потребовала возобновить дело об изнасиловании против режиссера Люка Бессона.

    Во Франции одобрили законопроект, вводящий понятие согласия в определение изнасилования.

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    7 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом Франции массовые протесты школьников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал массовые протесты учащихся внутренним делом Франции и посоветовал адресовать вопросы о действиях французской полиции западным правозащитникам.

    Песков отметил, что массовые протесты учащихся являются внутренним делом Франции, а на вопросы о жестких действиях местной полиции должны отвечать западные правозащитники, передает РИА «Новости».

    «Это внутреннее дело Франции, у нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит... Конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники», – сказал Песков.

    Он также переадресовал западным политикам и правозащитникам вопросы о силовых методах французской полиции по отношению к протестующим.

    Журналисты спросили пресс-секретаря главы государства, почему представители Запада, любящие рассуждать о правах человека, игнорируют инциденты с применением силы против подростков на мирных демонстрациях. В ответ представитель Кремля предложил прессе самостоятельно связаться с иностранными правозащитниками и задать эти вопросы им напрямую.

    «Это надо не нас же спрашивать, это нужно спрашивать правозащитников западных, наверняка у вас есть возможность туда дотянуться, адресуйте к ним вопрос», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих учащихся.

    В пятницу школьники устроили хаос по всей Франции.

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    7 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о совершенствовании системы образования в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комментируя массовые протесты старшеклассников во Франции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти сосредоточены на развитии собственных школ и стремятся превзойти мировые образовательные стандарты.

    Отечественная система образования должна постоянно совершенствоваться и опережать мировые стандарты, передает РИА «Новости».

    «Все, что происходит во Франции, это внутреннее дело Франции. У нас есть свои школьники российские, которыми мы дорожим и для которых и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры», – заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к массовым протестам французских учащихся.

    Он отметил, что ежегодно в России вводятся в эксплуатацию и ремонтируются тысячи школ, чтобы образование находилось на высоком мировом уровне, а судя по событиям во Франции, даже опережало его.

    Старшеклассники во Франции вторую неделю протестуют против перегруженного расписания и нехватки учителей. Акции сопровождаются беспорядками, задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников.

    Предприниматель Илон Маск назвал протесты медленным вторжением.

    Во вторник президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых беспорядков.

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    7 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    Захарова осудила насилие полиции против молодежи во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что встревожена молчанием Елисейского дворца в ответ на применение полицией силы против протестующей молодежи во Франции.

    «Единственное, что меня действительно тревожит в связи с этим – это молчание Елисейского дворца в отношении действий полиции, которая, я думаю, эти кадры вчера видели все, месила своих собственных детей почем зря», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Ранее правоохранительные органы Парижа задействовали слезоточивый газ и шумовые гранаты, когда протестующие начали бросать мусорные баки в сотрудников полиции, сопровождавших колонну.

    По данным французских СМИ, применение слезоточивого газа было зафиксировано и в других городах Франции. Так, газета Depeche сообщила о применении слезоточивого газа против протестующих в Тулузе. Телекомпания TV5Monde передавала, что слезоточивый газ также был задействован в Лионе, Нанте и Ренне в ответ на применение протестующими пиротехники, поджоги мусорных баков и нападение на правоохранителей. Правоохранители города Лаваль на северо-западе Франции в понедельник также задействовали слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщает газета Ouest-France.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников.

    Напомним, школьники устроили хаос по всей Франции.

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    7 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    По делу о краже картин Ренуара во Франции задержаны шесть человек

    BFM: Во Франции шесть человек задержаны за ограбление музея Ренуара

    Tекст: Ольга Иванова

    Шесть человек задержаны во Франции по подозрению в причастности к ограблению музея художника Пьера Огюста Ренуара, произошедшему в сентябре.

    Двое из задержанных подозреваются непосредственно в совершении кражи, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM. Грабителям удалось украсть полотна Ренуара «Мадам Колонна-Романо» и «Девушка у колодца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции грабители вырезали из рам четыре картины Ренуара.

    В августе итальянские полицейские нашли украденные картины Ренуара, Сезанна и Матисса.

    Воры украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса в Парме.

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    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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