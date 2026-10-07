Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Французская полиция задержала торговцев интимными фото 17 тыс. женщин
Полиция Франции задержала братьев за продажу интимных фото 17 тыс. женщин
Прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании двух братьев, подозреваемых в администрировании платформы по продаже украденных интимных фотографий десятков тысяч человек.
Французские полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в торговле чужими интимными снимками, передает РИА «Новости». «Пострадали более 17 тыс. женщин разных национальностей, в том числе несовершеннолетние… Двое братьев в возрасте 21 и 25 лет, проживающих на севере Франции, были задержаны 6 октября 2026 года и подозреваются в том, что были главными администраторами сервиса», – заявила Бекко.
Прокурор уточнила, что операция стала результатом сотрудничества правоохранительных органов Франции и США по борьбе с распространением детской порнографии. В результате закрыты три ресурса, распространявшие снимки, которые были получены путем взлома страниц в соцсетях, выманивания или опубликованы из мести.
За вознаграждение в виртуальной валюте пользователям предлагалось передать администраторам личные данные жертв для создания подробных досье с указанием возраста и профессии. В ходе обысков полиция изъяла цифровые активы на сумму более 700 тыс. евро.
Ранее россиянок задержали на Бали по подозрению в торговле секс-услугами в интернете.