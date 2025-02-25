Биткойн упал ниже 90 тыс. долларов впервые впервые с 13 января

Tекст: Мария Иванова

На платформе Binance курс биткойна впервые с середины января 2024 года опустился ниже 90 тыс. долларов, сообщает ТАСС. По состоянию на 10.26 стоимость криптовалюты снизилась на 6,64%, достигнув уровня 89,439 тыс. долларов.

Несмотря на резкое падение, к 10.31 биткойн немного восстановился и торговался на отметке 89,514 тыс. долларов, что составило снижение на 6,56%.

Биткойн продолжает демонстрировать волатильность на фоне изменений на рынке криптовалют, что отражает настроения инвесторов и общую экономическую ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.

Позже стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.