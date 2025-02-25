Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Биткойн упал ниже 90 тыс. долларов впервые впервые с 13 января
Стоимость биткойна на платформе Binance впервые с середины января опустилась ниже 90 тыс. долларов, достигнув отметки 89,439 тыс. долларов, показав снижение на 6,64%.
На платформе Binance курс биткойна впервые с середины января 2024 года опустился ниже 90 тыс. долларов, сообщает ТАСС. По состоянию на 10.26 стоимость криптовалюты снизилась на 6,64%, достигнув уровня 89,439 тыс. долларов.
Несмотря на резкое падение, к 10.31 биткойн немного восстановился и торговался на отметке 89,514 тыс. долларов, что составило снижение на 6,56%.
Биткойн продолжает демонстрировать волатильность на фоне изменений на рынке криптовалют, что отражает настроения инвесторов и общую экономическую ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января курс биткоина на платформе Binance достиг рекордных 109,588 тыс. долларов, что было на 3,63% выше предыдущего значения.
Позже стоимость биткоина стала снижаться, достигнув отметки в 94 тыс. долларов после введения США новых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.